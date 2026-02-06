訪機械產業 谷立言：台灣扮演安全供應鏈重要角色

（中央社記者蘇木春台中6日電）美國在台協會（AIT）處長谷立言今天到台中參訪機械產業，他表示，以前很多美國公司最重視成本，現在比較重視安全，台灣是非常可靠、可信賴的夥伴，在安全供應鏈上扮演重要角色。

谷立言（Raymond Greene）今天在立法院副院長江啟臣陪同下，上午前往位於台中市南屯區的台中精機公司參訪產線，接著出席江啟臣與台灣智慧自動化與機器人協會舉辦的座談會，共同與工研院、中部3大公會（機械、工具機、木工機械）理事長及代表交流。

谷立言在參訪後接受媒體聯訪時表示，台灣與美國已經邁向黃金時代，去年台灣變成美國第4大貿易夥伴，投資方面，美國也是台灣最大的投資來源。

谷立言提到，現在很多雙方合作僅集中在半導體或AI產業，認為有更多機會可以把美國與台灣互補的經濟結合，特別在機械產業，在實體AI需要高端機器人與機械能力，台灣有非常強的經驗，不只實體AI產業，也幫助美國達到總統川普的再工業化目標。

提到安全可靠供應鏈，谷立言說，以前很多美國公司最重視成本，現在比較重視安全，台灣是非常可靠、可信賴的夥伴，在安全供應鏈上扮演重要角色。

江啟臣說，先前與谷立言聊到台中的製造業，尤其美國推動再工業化，希望未來AI與機器人產業，台美可以在產業鏈上發揮互補的優勢，相信對台灣產業與美國AI方面發展，可以發揮最大的優勢與效益，對未來台中的產業發展絕對有幫助。

媒體提問美國有參議員對台灣在野黨削減國防預算感到失望的看法，江啟臣表示，立法院本身就是依權責執行預算審查，這部分不只國防預算、總預算，目前都遇到困難與障礙，「解鈴還須繫鈴人」希望朝野各政黨能好好坐下來談，讓目前預算審查僵局趕快得到化解。（編輯：李錫璋）1150206