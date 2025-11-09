訪歐演講歸國！ 蕭美琴：台灣處境艱難 但不退縮

副總統蕭美琴7日晚間，現身歐洲議會，出席「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度高峰會，這是台灣首度有現任副總統登上歐洲議會，且發表專題演說，而蕭美琴也在今天(9日)返國，並簡短發言，蕭美琴表示，台灣的國際處境一直非常困難，但台灣從未退縮，因為台灣人民與世界公民一樣，都應該有參與國際社會的機會。不過藍營立委質疑，這又是撒幣外交，因為邀請蕭美琴的IPAC，長期受到外交部轄下的台灣民主基金會贊助！

副總統蕭美琴自歐洲返國，並在機場發表相關談話。（圖／總統府）

副總統蕭美琴9日自歐洲返台，對於這一次的外交突破，他表示，台灣的國際處境一直非常困難，但台灣從未退縮，因為台灣人民與世界公民一樣，都應該有參與國際社會的機會。這次訪歐行程安排極為謹慎，據了解，除了避免提前曝光導致行程破局外，還有維安考量，因為蕭美琴過去出訪捷克時曾遭中共幹員企圖衝撞。駐歐盟代表謝志偉與IPAC比利時共同主席一同迎接蕭美琴，行程結束後，同行的外交部長林佳龍也在社群媒體上表達祝賀，寫道「千言萬語都在照片面容裡，所有努力與喜悅盡在不言中」。

在蕭美琴完成歐洲訪問後，前總統蔡英文也將前往德國出席柏林自由會議，繼續為台灣拚外交。蔡英文在社群媒體上發文表示，外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作。她提到，在總統的指派下，蕭美琴已結束歐洲訪問，自己也將前往德國深化台德合作。駐歐盟代表謝志偉在貼文底下留言表示，在德國，英文也通。

不過，蕭美琴此次訪歐也引發藍營質疑。國民黨立委林沛祥指出，雖然有不少歐洲國家的議員前往觀摩聆聽，但據他所知，大多數都是在野黨的議員。林沛祥認為，這次訪問與其說是重大外交突破，不如說是另一次撒幣外交，因為邀請蕭美琴的IPAC長期受到外交部轄下的台灣民主基金會贊助。

