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訪歐連跑國會、議會、簽國際MOU 盧秀燕表達台灣立場 77

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市長盧秀燕啟動訪歐之旅，9日率團拜會德國國會、柏林邦議會，以及與德國薩克森邦哥利茲縣簽署國際交流合作備忘錄（MOU），一日連跑三行程。盧秀燕表示，透過這次訪問，讓台灣與世界建立更多連結，同時也向德國友人清楚傳達台灣追求民主、法治與自由的堅定立場，以及捍衛自己國家的決心。

上午盧秀燕市長率團拜訪柏林邦議會友台小組「柏林-台北友好小組」議員，，也與友台小組共同主席歐瑪（Jian Omar）、共同主席呂德克（Tamara Lüdke）等議員會談。盧秀燕表示，柏林能夠如此進步，並持續堅持民主包容自由，都是議員們長期努力的結果。雖然台灣和德國相距九千多公里，但是有兩樣東西連結雙邊，第一是晶片、第二是從台中發明的珍珠奶茶，希望未來議員們有機會能夠到台中，品味珍奶發源國度的純正風味。

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盧秀燕緊接著率團前往德國國會，友台小組主席徐德分（Till Steffen）等八位國會議員隆重接待，雙方針對產業趨勢與區域局勢等議題深度交換意見。

徐德分表示，此行係比照去年11月接待前總統蔡英文的規格，親自接待導覽盧秀燕。他也特地履行兩週前拜訪台中的約定，準備來自家鄉的傳統手工起司招待市府團隊。盧秀燕也指出，謝謝徐德分主席說到做到，這盤起司就像為了家人回家所準備，格外令人感動，也謝謝德國國會長期以來對台灣的支持，希望未來台德間共同努力，讓民主自由能夠永遠堅持下去。

下午訪團拜會德國薩克森邦哥利茲縣縣長邁耶（Dr. Stephan Meyer），雙方並正式簽署國際交流合作備忘錄（MOU）。盧秀燕表示台中市跟哥利茲縣有許多共同點，都擁有完整精密機械以及智慧製造產業聚落，並且都致力於能源轉型，未來能夠就這些議題更進一步合作。

盧秀燕接著分享知名唐代詩句「海內存知己，天涯若比鄰」，與邁耶縣長相約7月台中再度相見，並期盼即使雙方距離遙遠，一旦簽署了交流合作備忘錄，就像兄弟姊妹般一樣親近，未來雙邊的關係一定會更加緊密。

照片來源：台中市政府提供

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