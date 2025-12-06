訪法國會晤國會議員 黃偉哲分享「光電停車場＋太陽能風雨球場」獲好評

記者林昱孜／台南報導

台南市長黃偉哲訪問法國期間，於當地時間4日造訪駐法國台北代表處，並在郝培芝大使的陪同下與法國國民議會友台小組副主席馬堤諾議員（Éric Martineau）會晤，三方就綠能政策、農業貿易、地方政治及國際情勢等議題進行深度會談。

郝培芝首先強調，黃偉哲市長與馬堤諾議員皆具國會議員及地方治理經驗，而馬堤諾議員也是一名自耕農，他長期投入環境政策與農業議題，與具有農推背景、積極行銷台南農產品的黃市長有許多交流空間。

廣告 廣告

黃偉哲訪法國會晤國會議員，分享台南「綠能建設」。（圖／台南市政府提供）

黃偉哲分享台南推動潔淨能源的成果，他指出，日照充足的台南已將綠能建設納入都市規劃，例如在多處停車場與球場已建置太陽能光電系統，不僅減碳還能創造穩定的綠色收益。

馬堤諾對此表示，法國一向重視歷史古蹟保存，而台南能在保存文化資產的同時推動低碳發展，兩者並行的相關經驗令他印象深刻，議員對台南的光電停車場與太陽能風雨球場高度讚賞，認為這樣的做法值得法國行政單位借鏡參考。

更多三立新聞網報導

國民黨提「助理費除罪化」 王婉諭怒轟陳玉珍：為貪汙犯脫罪，大開倒車

美國會查「戰爭罪」 紐時:抓錯重點 22次打船恐全犯殺人罪

南京大屠殺紀念日將至 日本駐中使館發布安全提醒

陳玉珍推「助理費除罪化」修法付委 傅崐萁喊「進步的法案」

