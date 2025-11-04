訪漳州「賴氏家廟」 館長曝與秘書長合照：血緣不會騙人





赴中國訪問的知名網紅「館長」陳之漢，近日前往福建平和縣「賴氏家廟」參訪時意外掀起熱議。3日，他在粉專上分享與當地賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾的合照，疑似AI生成與總統賴清德同款中分髮型，神似分身，網友看了以後紛紛笑稱「根本像雙胞胎」。館長更驚呼：「血緣是不會騙人的！」

館長先前透露，自己此行為期12天，行程包括北京、廈門與福建等地，不僅商談生意，也將參與抗戰80週年與台灣光復紀念活動，更強調「這趟重點是幫賴清德尋根」。

廣告 廣告

根據館長貼出的照片，他於11月3日抵達福建漳州平和縣心田村的「賴氏家廟」，受到宗親會與當地民眾熱烈接待。賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾親自出面迎接，並介紹心田村是「心田賴氏」的發祥地。據他表示，心田賴氏族人開枝散葉，早期赴台開墾的祖先多達137人，目前在台灣已有近10萬名賴氏後代，每年仍有族人返鄉祭祖，兩岸宗親往來頻繁。

賴瀚鍾強調：「凡姓賴者，皆為中華漢族後裔，這是毋庸置疑的。」然而，這番話並非引起最多關注，真正掀起討論的是他與賴清德驚人的相似外貌。館長隨後在臉書貼出合照，並打趣表示：「血緣是不會騙人的。」

不過，有網友發現，合照中賴瀚鍾的髮型似乎經過AI修圖，將原本的地中海髮型改成與賴清德相似的中分髮，令照片更加「神似」。這張照片隨即在網路瘋傳，網友留言區充滿笑聲與揣測：「造型超像，果然是同宗的！」、「這是失散多年的兄弟吧！」、「果然是同宗血脈，連表情都像！」、「館長幫賴清德尋根，結果真的找到了人像分身」、「毫無違和感」、「你有問過秘書長的感受嗎？」



（封面圖／左翻攝《飆捍》粉專、右翻攝《館長惡名昭彰》的YT頻道）

更多東森財經新聞報導



徐永明翻版？ 黃國昌遭爆「拿錢辦事」 律師：低消就是7年起跳

吳音寧爭議大 台肥連發3公告 農業部再換法人代表

新青安上路後「房價漲15.4%」！ 到期是否延長 卓榮泰回應了