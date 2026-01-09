訪立法院變＂中國制裁同學會＂ 石平：日本國會要加油

政治中心／王云宣、李志銳 台北報導

日本維新會參議院議員石平，抵台第四天，行程馬不停蹄，今天上午他率團拜會立法院國防外交委員會，現場包括綠營立委王定宇、沈伯洋、黃捷等人都到場，讓石平忍不住自嘲，是"被中國制裁同學會"，石平不改直率性格，還隔空喊話日本國會同事，要越多人被制裁，代表努力被看見！





自嘲訪立法院變「中國制裁同學會」！ 石平喊話：日本國會同事要加油

日本維新會參議院議員石平（左二）拜訪立法院外交國防委員會 民進黨立委王定宇（右二）送上台灣花布袋（圖／民視新聞）

日本參議員石平，現身立法院，多名綠營立委到場，選在外交國防委員會會議室交流。

立委（民）王定宇：「上面有台灣寶島。」

民進黨立委王定宇，送上台灣花布袋，盡地主之誼，這場見面會，雖然目的是要閉門會談，但也意外變成歡樂同學會。

立委（民）王定宇：「沈伯洋委員跟你跟我，我們三個都被中國通緝的，我們今天有個中國制裁同學會，不過他比較嚴重啦，他現在等級比我們高一點，他現在是全球通緝。」





自嘲訪立法院變「中國制裁同學會」！ 石平喊話：日本國會同事要加油

石平拜會立院意外成為＂中國制裁同學會＂ 因為有三位民進黨立委都分別被列為台獨頑固份子或台獨打手幫凶（圖／民視新聞）









看看這場"中國制裁"同學會中，各自角色，石平被中國列入制裁對象，禁止入境中國，沈伯洋頭銜最多，又是台獨頑固份子、又是台獨打手幫兇，遭中國認定涉犯分裂國家罪，發布紅色通緝令，另外王定宇同樣屬於台獨頑固份子，而比較晚到場的黃捷，其實也是台獨打手幫兇名單。

日本維新會參議院議員石平：「王委員還是我的大前輩，比較早（被列入），在日本我是唯一一個，被中國政府制裁的議員，這說明我們日本國會還不夠努力，我也希望我們日本國會，將來繼續努力，繼續多幾個被中國政府制裁的議員。」

去年當選議員後，就遭中國制裁的石平，以此為榮，還喊話日本國會同事，要加把勁，加入行列，不過就在石平跳出來對抗中國之際，卻傳出國共論壇，將在月底舉行。

日本維新會參議院議員石平：「兩次國共對話的結果，大家都知道，上當受騙的是當時的國民黨，台灣所有的政黨，都要吸取血的、慘痛的歷史教訓，不要輕易相信共產黨。」





自嘲訪立法院變「中國制裁同學會」！ 石平喊話：日本國會同事要加油

日本維新會參議院議員石平（中）被問到月底將舉行的國共論壇 他喊話國民黨記取歷史教訓別輕信共產黨（圖／民視新聞）









石平隔空喊話國民黨，記取歷史教訓，這回來到台灣，5天4夜行程滿檔，週六即將離台，他希望下回能有更多時間交流觀光。

