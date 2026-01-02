訪綠黨團「總預算話題」過招！柯文哲：坐下來喬就好 老柯回敬：你們關鍵

民眾黨前主席柯文哲拜會民進黨團。楊亞璇攝



民眾黨前主席柯文哲今天（1/2）陪同白委陳昭姿到立法院拜會藍綠立委，請求支持《人工生殖法》代理孕母解禁，下午三點到民進黨團。民進黨團總召柯建銘表達黨團會照行政院版走，話鋒一轉開始爭取總預算，柯文哲說，「你們坐下來喬就好了」，柯建銘則說，「你們關鍵」。

柯文哲中午先與柯建銘短暫密會15分鍾，柯下午再與陳昭姿再到民進黨團。黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副書記長林月琴出席。柯建銘開場表示很高興看到柯文哲與陳昭姿，並讓大家鼓掌，既然來了就有話直講，符合柯文哲個性，並先讓柯文哲發言。柯文哲表示，沒有爭議的先處裡，這是民生法案，陳昭姿當立委最大期望。

廣告 廣告

柯文哲解釋，因為他去坐牢一年，出來忙著官司沒有時間處裡，上週才言詞辯論結束，這週出來幫忙，希望沒有爭議的先處理，「在立法院只要老柯都可以解決的」。

柯建銘回，陳昭姿今天來大家都知道，她對《人工生殖法》非常關心，在這裡直接回答，有關《人工生殖法》，因為行政院有提院版，所以會照院版走，至於結論怎麼樣，尊重立法院，倒是在這裡，既然柯文哲來了，比較期待要談的是，總預算希望能夠幫忙，拜託。

柯文哲聞言表示，「你們坐下來喬就好了」。柯建銘說，「喬要你們同意啊！你們關鍵」。柯文哲表示：「沒有啦，我們哪有什麼關鍵，你老大，你以前都沒問題，怎麼現在有問題」。柯建銘說，「那我知道你的意思，總預算在柯P眼光，這是立法院應該可以大家坐下談的，應該是沒問題，我們就期待。」柯文哲說「該怎麼做就怎麼做」。柯建銘連忙說，「對對對，還是你頭腦比較清楚」。

陳培瑜表示，身為書記長，同時也是程序委員會委員，要跟柯主席報告，在程序委員會總預算就被擋住，如果沒辦法表決過關，或是要決議繼續擋，坐下來喬也沒用，因為就是沒辦法審、就是沒辦法討論、就是沒進委員會，民眾在程序委員會也有席次，關鍵席次就可以展現態度，「我們非常期待，如果按照柯文哲說可以喬，期待下週二程序委員會可以看到關鍵席次的態度」。

柯建銘也說，「來者是客，她講得很清楚，有聽懂吼，下週程序委員會我們就期待，你有交代了嗎？」柯文哲則表示，「我現在沒有官職」。柯建銘回，「黨受你指揮的」，柯文哲自嘲：「我是朝廷欽差要犯」。

陳昭姿則說，希望總預算部分能夠依法編列，是最重要原則，接著繼續爭取代理孕母解禁，她說，今天柯文哲來，希望跟執政黨立委好好討論，有疑慮的地方願意用最嚴格方式處理，目前民眾黨版本大概是最嚴格，有疑慮地方可以繼續討論，把法修得更嚴格，但是不是要有個起步，「民進黨立委擔心的部分都可以討論，希望這個法案有討論的機會」。柯建銘笑稱，今天有點像法案提案說明，知道立法院大家都有立場，就照程序去走就可以。

鍾佳濱則代表黨團回應，陳昭姿很誠懇，每次在議場都會就人工生殖法 與民進黨團誠意溝通，在這裡與陳昭姿、柯文哲表達，《人工生殖法》最嚴格是國民黨黨團版本，最開放的是民眾黨團版本，民進黨是走中道立場，介乎國民黨與民眾黨之間，未來如果三個黨團都能進行，對有爭議、沒有爭議的黨團務實討論案，「相信柯主席說的，沒有爭議的先處理，建議柯主席可以看到，未來民眾黨團可以跟民進黨走近一點，可能你的案子比較會通過，黨團版本民眾黨、國民黨距離最遠，希望有機會與民進黨合作 」。會後柯文哲向在黨團的衛環委員會綠委王正旭說，沒有爭議的先處理。

更多太報報導

雙柯會密談15分鐘！柯建銘拜託總預算 柯文哲認「該處理」：他什麼都可以搞定

柯文哲赴立院與柯建銘「單獨碰面」！ 綠黨團：暗示進入「後黃國昌時代」

【民進黨全代會】2022年縣市長提名 六都由蔡英文徵召