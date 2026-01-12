訪美也是畢業旅行？ 黃國昌昔嗆官員影片遭挖 網酸：標準雙標

黃國昌昔日嗆官員影片遭挖出，讓網友開酸標準雙標。 圖：翻攝黃國昌直播

[Newtalk新聞] 民眾黨昨日宣布，黨主席黃國昌率團赴美國華府，並稱此行聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，將與美國政府部門進行面對面會談。不過黃國昌任期剩不到一個月，此行出訪也引發爭議，有網友就挖出，他去年直播時曾酸其他官員卸任前出訪，是在「安排畢業旅行、好好玩一玩」，更質疑背後動機，如今相關行徑卻狠狠打臉自己，這讓網友忍不住開酸「標準雙標」。

黃國昌昨日出訪前受訪表示，此行定調為「閃電、精準」，預計台北時間14日凌晨返抵國門當日，在立法院召開記者會，向國人說明清楚出訪成果；他也特別感謝美國政府相關部會，儘管目前正值連續期間，美方仍在極短時間安排相關部會與民眾黨對接，進行直接溝通交流。

廣告 廣告

他認為，2026年台灣面臨多方衝擊與挑戰、情勢混沌不明，「資訊不能斷鏈」政務不能停擺、監督不能停歇」，因此決定採取行動前往美國，針對國防軍購及關稅等重要議題，親自與美國政府展開直接、坦率的溝通。

雖然黃國昌聲稱此行將針對國防軍購及關稅等重要議題與美方展開交流，不過有網友挖出，黃國昌去年4月直播時開酸，許多行政官員都在陸續準備準備，在任期最後幾個月「看要搞什麼事情，趕快搞一搞」，直言「甚至還有些行政首長在安排畢業旅行，快要卸任了嘛，總是要用考察的名義出國，好好玩一玩嘛。國際處的人很會拍馬屁啊，花納稅人的錢花得爽歪歪」。

黃國昌當時就批評，「跑去歐洲？立法院在會期中欸，你跑去歐洲幹什麼？」最後更放話，「我話就說到這裡啊，下禮拜要出國的人，你自己心裡有數啊，你好膽就上飛機看看，等你回來再跟你算帳！」

對此，政治粉專「Mr.柯學先生」就開酸，「黃國昌講的話真的跟放屁一樣，初一十五不一樣！看看他以前怎麼罵會期中要出國的立委！現在自己要去就是光明正大？笑死」。不少網友也開酸：「這個人講話～比放屁還不如！」、「用訪美掩飾自己出國玩 小草信了」、「早就是沒有人格的人！」、「標準的雙標放屁蔥」、「正氣凜然的雙標仔」、「有嘴講別人沒嘴講自己」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌快閃赴美訪問 學者質疑正當性開酸：你只想來個畢業旅行

黃國昌率團訪美 吳靜怡：藍白雙方正在國際路線上互相拆台