訪美內容保密！黃國昌：AIT請求、尊重美方 鍾佳濱酸「黑箱雙標」

民眾黨主席黃國昌。

民眾黨主席黃國昌閃電訪美，行前再三強調回台會向民眾報告，今（14日）召開記者會，卻稱在美國在台協會（AIT）要求以及對美方尊重下，無法說明在哪些機構、與會哪些官員，對此，民進黨黨團幹事長鍾佳濱回應，表示尊重黃國昌行程安排，但也暗酸黃雙標：「黃國昌一向有自己的標準，自認不知道但別人知道的就是黑箱」。

黃國昌返台今（14日）召開記者會，對於這趟美國行，他聲稱「落地後收到AIT訊息，基於對方請求及對美方尊重」，要外界諒解無法轉述會中美方官員意見，他強調這是基於雙方互信及尊重。黃國昌還說，反對1.25兆元「政院版」國防特別條例更強烈，預計在國防部下週赴立院秘密會議報告後，民眾黨團將提國防特別條例草案。

廣告 廣告

對此，鍾佳濱回應表示，若在野黨願意將國防特別條例交付審查，民進黨團樂見其成，因為國會是幫納稅人把關，特別條例通過後預算如何使用，都會在審查過程中接受監督。鍾佳濱也指出，軍購案已遭藍白聯手阻撓6、7次，根據立院議事規則，只要議案交付審查，委員會就能依規定召開秘密會議並邀請國防部報告。

面對媒體追問，黃國昌過去質疑軍購「黑箱」，但這次「旋風訪美」卻以基於互信為由保密談話內容、及會面官員，鍾佳濱對此表示，黃國昌一向有自己的標準，「他（黃國昌）認為不知道的、別人知道的就是黑箱，他知道的、別人不能知道的就是遵守雙方默契」，鍾也指出，國會有監督審查機制，既然黃國昌不喜歡黑箱，希望未來在法案審理上秉持同樣原則。





更多《鏡新聞》報導

去年底赴日完婚！名嘴徐嶔煌投入綠營初選 首戰這區北市議員

結束閃電訪美搭機返台 黃國昌：針對關稅、軍購真誠交換意見

中官媒「肉搜」沈伯洋！陸委會擬反制 國台辦：兩岸交流是大勢