訪美內容曝！黃國昌：1.25兆國防特別預算高比例非軍購、關稅條件已談妥
記者詹宜庭／台北報導
民眾黨主席黃國昌日前率團閃電訪問華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員面對面會談，今（14日）上午6時抵台，並於9時30分召開記者會說明。黃國昌透露，這次訪美主要表達對於1.25兆國防特別預算所面對的問題，民眾黨支持增強國防，但台灣的民主不能被犧牲、國會不能被當塑膠，這點美方充分理解並贊成。而在關稅部分，目前條件都已經談妥了，未來數週高機率會進行協議公布與簽署。
黃國昌表示，今天清晨6時落地，在出訪期間，他們向美方相關單位傳達資訊都清楚傳達了，想要得到的資訊也都得到了。基於AIT請求與對美方的尊重，他無法轉述會中美方官員說的話，接下來會報告此行目的，以及他們表達什麼看法，這些看法如果是清楚說出來的，基本上都獲得美方正面回應。至於有哪些哪些官員、說了什麼，這無法仔細報告，因為跟美國單位彼此間關係不會只有這次，未來還會繼續下去，所以會遵守與美方約定。
黃國昌指出，這次訪美主要表達對於1.25兆國防特別預算所面對的問題，以及台灣非常多民眾大家共同疑慮與心聲，目前遇到的困難也是很多民眾的心聲，這1.25兆到底要買什麼？民眾黨第一次知道這個消息來自是總統賴清德投書，完全不知道要買什麼，直到12月17日美國國務院透過正式聲明，公開會在1.25兆中納入5項軍購案，大家才知道有哪5項。
黃國昌說，但那5項軍購案所有金額加起來大概是3000億左右，「這次我清楚地向美方傳達，台灣是個民主國家，這樣的民主程序我們無法接受」。一個正常民主國家，立法院要負責任地進行審議以前，怎可能連裡面內容是什麼都不知道，唯一知道管道竟然是從美國國務院聲明中得知部分內容，這樣的民主原則，美方充分理解且同意。
黃國昌表示，從一開始到結束，這樣立場表達很清楚。本來國會就應該要先知道，這樣的立場他們理解且贊同。接下來，民眾黨呼籲國防部下週到立法院外交及國防委員會，透過秘密會議方式報告1.25兆國防特別條例涵蓋範圍與項目。這1.25兆並不全是對美軍購，未來美國進行民主程序後，就會有國務院聲明，未來是近是遠無法預期，但還會有近一步通知項目。
黃國昌強調，民眾黨支持增強國防，但台灣的民主不能被犧牲、國會不能被當塑膠，這點美方充分理解並贊成。身為國會的民意代表，充分表達人民疑慮，要求進一步資訊，不要重蹈過去錯誤，這是每位立委天職，「我們跟民進黨立委最大差別是，我們無法接受錢先過了再慢慢商量，這樣的立場民眾黨無法接受。」
至於高關稅議題，黃國昌表示，在當天上午有去美國貿易代表署拜會。目前關於關稅談判，條件都已經談妥了，「我們很驚訝，未來數週高機率會進行協議公布與簽署，接下來重頭戲是國會審議，除了對美承諾投資外，還有其他條件，國會審議美方也理解，這次出訪清楚讓美方知道，台灣不是只有一種聲音，我們支持強化國防，但不能犧牲民主，沒有任何在野黨在民主國家中會閉上眼睛開空頭支票，這是不可能的。」
