訪美反踩紅線？AIT發聲挺軍購 吳思瑤酸：黃國昌快閃一趟不會變防長
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導
民眾黨主席黃國昌11日閃電訪美3天，聲稱是要至華府向美方高層交流軍購、關稅等議題，並稱此行結束後，對國防部所提之軍購追加預算，反對決心只有更強烈，態度沒任何軟化，因此，民眾黨立法院黨團將自提軍購條例特別預算版本；不過，美國在台協會（AIT）14日罕見發聲表示，支持總統賴清德提出的1.25兆國防特別預算，讓綠委王定宇驚呼黃國昌「罕見被打臉」。對此，綠委吳思瑤認為，AIT的說法明確否定黃國昌的這些造假、謊言，黃主席不會因為一趟訪美行，就成為國防部長或軍事專家。
今早9時，立法院全院委員會召開「對總統提出彈劾案」第2場公聽會，吳思瑤於行程中在群賢樓9樓外，短暫接受媒體聯訪。
關於黃國昌喊話民眾黨團將自提法案一事，吳思瑤說，黃主席一趟「風塵僕僕」走訪美國，相信對他個人應當有所斬獲，因為他努力去找一個台階下，從過去為反對而反對「強化國防」的作為，到現在已有所理解，不敢全面反對；不過，美方確實也配合黃主席的要求、提供必要資訊，也安排了這一趟美國行，因此總算是有一點斬獲。
她感嘆，黃國昌自找台階後，又找了一個慣用的手法，就是不支持行政院的立場，恐怕也不配合國民黨的做法，因此民眾黨就自提版本，民進黨當然尊重各個立委或是黨團提案的權力，不過，國防與外交總統統御國家的權限，編列預算是行政權，呼籲在野黨切莫再次透過立委片面提案來增加預算，或侵犯其他憲政機關的權力。
換言之，吳思瑤強調，在野黨團自提法案或修正意見，他們都接受，但要提醒民眾黨不要再次違憲，侵犯總統乃至於行政院的預算權以及憲政機關的實質的權力。
第三，吳思瑤呼籲，若要自提法案，請在野黨別再丟包政院版了，法案不分大小與先來後到，但軍購條例優先提案，也被冰凍在程序委員會的就是政院版，請藍白不要食髓知味，從去（2025）年的國會擴權法案，到《財劃法》修正案與現在的軍購條例，勿再丟包政院版，只審查在野所提的版本，再次捨近求遠。
吳思瑤重申，若立法院要討論條文，就是每個法案有被平等審視的權利，而依據行政院的版本，歡迎在野黨提修正意見，讓法案更好，這應當才是「正辦」，勿自提可能涉及違憲的條例來進行審查、丟包政院版。
她認為，雖然黃國昌此行快閃訪美，但仍期待可帶來台灣強化國防永恆正面的基石，還是給予正面期待，「但是很遺憾，黃國昌在台灣言而無信已經是他的招牌，沒想到在國際外交上，他也嚴重再一次地毫無誠信，你在台灣的言而無信，社會百般包容，但你來假藉美方的說法，拿美國當墊背，來扭曲是非、歪曲所有的國防採購，乃至於國防自主相關預算的內容」。
「AIT的正式說法，已表態支持1.25兆台美合作的軍購國防條例及預算」，吳思瑤表示，「美方的說法、AIT的作為就是大大的『啪啪啪』，打了黃國昌一個大耳光，所以在台灣言而無信，我們一再容忍黃國昌，但在國際外交的場合，對美方、其他國家來毫無誠信，這實在是太超過了」。
她指出，AIT的說法明確否定黃國昌的這些造假、謊言，還拿美國當墊背，「所以非常清楚，不會因為一趟快閃，讓黃國昌成為國防部長或軍事專家，還是回到常規，審查行政院的特別條例，以及政院送出的軍購預算，若有什麼意見，就透過審查來進行調配、修正，這才是『正辦』，所以言而無信的黃國昌，不只是台灣的認證，現在恐怕也踩到了美國的底線」。
原文出處：快新聞／訪美反踩紅線？AIT發聲挺軍購 吳思瑤酸：黃國昌快閃一趟不會變防長
更多民視新聞報導
黃國昌返台發言與美國預期落差大？鄭佩芬呼籲AIT「這件事」！
羅智強有夠扯！竟稱卓揆「菜瓜布院長」沒價值 民進黨團嗆爆了
黃國昌稱對美軍購僅需3000億 媒體人：惹怒了「這些人」
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 8 小時前 ・ 263
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 12
WBC／張弘稜球速大提升！火球狂飆158公里 透露休賽季向郭泓志請益
旅美好手張弘稜在15日現身國家隊集訓，張弘稜是此次首日7位報到的旅外選手之一，總教練曾豪駒透露自己看見張弘稜的成長加上去年的表現，而他本人則透露和林振瑋一起隨著郭泓志訓練的成效驚人。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 29
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 天前 ・ 277
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 194
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 17
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 38
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 7 小時前 ・ 101
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 53 分鐘前 ・ 17
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 112
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 2
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 21
賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 152
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 226
鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 11