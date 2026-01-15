即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民眾黨主席黃國昌11日閃電訪美3天，聲稱是要至華府向美方高層交流軍購、關稅等議題，並稱此行結束後，對國防部所提之軍購追加預算，反對決心只有更強烈，態度沒任何軟化，因此，民眾黨立法院黨團將自提軍購條例特別預算版本；不過，美國在台協會（AIT）14日罕見發聲表示，支持總統賴清德提出的1.25兆國防特別預算，讓綠委王定宇驚呼黃國昌「罕見被打臉」。對此，綠委吳思瑤認為，AIT的說法明確否定黃國昌的這些造假、謊言，黃主席不會因為一趟訪美行，就成為國防部長或軍事專家。





今早9時，立法院全院委員會召開「對總統提出彈劾案」第2場公聽會，吳思瑤於行程中在群賢樓9樓外，短暫接受媒體聯訪。

關於黃國昌喊話民眾黨團將自提法案一事，吳思瑤說，黃主席一趟「風塵僕僕」走訪美國，相信對他個人應當有所斬獲，因為他努力去找一個台階下，從過去為反對而反對「強化國防」的作為，到現在已有所理解，不敢全面反對；不過，美方確實也配合黃主席的要求、提供必要資訊，也安排了這一趟美國行，因此總算是有一點斬獲。

她感嘆，黃國昌自找台階後，又找了一個慣用的手法，就是不支持行政院的立場，恐怕也不配合國民黨的做法，因此民眾黨就自提版本，民進黨當然尊重各個立委或是黨團提案的權力，不過，國防與外交總統統御國家的權限，編列預算是行政權，呼籲在野黨切莫再次透過立委片面提案來增加預算，或侵犯其他憲政機關的權力。

換言之，吳思瑤強調，在野黨團自提法案或修正意見，他們都接受，但要提醒民眾黨不要再次違憲，侵犯總統乃至於行政院的預算權以及憲政機關的實質的權力。

第三，吳思瑤呼籲，若要自提法案，請在野黨別再丟包政院版了，法案不分大小與先來後到，但軍購條例優先提案，也被冰凍在程序委員會的就是政院版，請藍白不要食髓知味，從去（2025）年的國會擴權法案，到《財劃法》修正案與現在的軍購條例，勿再丟包政院版，只審查在野所提的版本，再次捨近求遠。

吳思瑤重申，若立法院要討論條文，就是每個法案有被平等審視的權利，而依據行政院的版本，歡迎在野黨提修正意見，讓法案更好，這應當才是「正辦」，勿自提可能涉及違憲的條例來進行審查、丟包政院版。

她認為，雖然黃國昌此行快閃訪美，但仍期待可帶來台灣強化國防永恆正面的基石，還是給予正面期待，「但是很遺憾，黃國昌在台灣言而無信已經是他的招牌，沒想到在國際外交上，他也嚴重再一次地毫無誠信，你在台灣的言而無信，社會百般包容，但你來假藉美方的說法，拿美國當墊背，來扭曲是非、歪曲所有的國防採購，乃至於國防自主相關預算的內容」。

「AIT的正式說法，已表態支持1.25兆台美合作的軍購國防條例及預算」，吳思瑤表示，「美方的說法、AIT的作為就是大大的『啪啪啪』，打了黃國昌一個大耳光，所以在台灣言而無信，我們一再容忍黃國昌，但在國際外交的場合，對美方、其他國家來毫無誠信，這實在是太超過了」。

她指出，AIT的說法明確否定黃國昌的這些造假、謊言，還拿美國當墊背，「所以非常清楚，不會因為一趟快閃，讓黃國昌成為國防部長或軍事專家，還是回到常規，審查行政院的特別條例，以及政院送出的軍購預算，若有什麼意見，就透過審查來進行調配、修正，這才是『正辦』，所以言而無信的黃國昌，不只是台灣的認證，現在恐怕也踩到了美國的底線」。





原文出處：快新聞／訪美反踩紅線？AIT發聲挺軍購 吳思瑤酸：黃國昌快閃一趟不會變防長

