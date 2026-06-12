訪美吃癟怨民進黨搞的！「1關鍵」粉專酸爆鄭麗文：賴能指揮老美？

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政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文訪美行程受阻，原訂與美國官員的會面遭無預警取消。鄭麗文憤怒指控是民進黨在美國國會造謠，才導致其吃閉門羹。

國民黨主席鄭麗文結束「鄭習會」後火速展開訪美行程，沒想到原訂與白宮國安會官員的會面竟遭無預警取消。鄭麗文對此大為光火，將矛頭直指「民進黨不斷在美國國會造謠」才害她見不到高層。這番言論立刻慘遭臉書粉專「打馬悍將粉絲團」發文狠酸，開嘲諷反問：難道總統賴清德已經強大到可以指揮世界第一強權美國拒見鄭麗文？

回顧11日晚間的華府僑宴，鄭麗文在台上砲火四射，聲稱民進黨動用司法、媒體與網軍，不斷在美國國會造謠、遊說對方不要見她。她痛批綠營從頭到尾都在用仇恨與謊言維護政權，讓台灣陷入前所未有的內部撕裂。

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不過，真相似乎並非如此。經過多方洽排，鄭麗文原本表定的會面地點其實是美國在台協會（AIT）華府總部，並非外傳的白宮，且層級也不如台中市長盧秀燕3月訪美時來得高。華府媒體圈研判，美方之所以臨時砍行程，真正導火線恐怕是鄭麗文近期猛轟對台軍售、質疑台美關係，甚至把第一島鏈安全合作抹黑成「冷戰思維」，種種爭議言論讓美國政府大感不解，最終決定不予接見。

針對鄭麗文在華府吃閉門羹卻牽拖綠營的行徑，「打馬悍將粉絲團」毫不留情開酸：「果然又怪民進黨了…賴清德那麼厲害，可以指揮世界第一強權美國？國民黨不要什麼事都扯民進黨好嗎？」大批網友也紛紛湧入留言區朝聖，狂酸「原來台灣已經成為世界第一強國了」、「國民黨不是才在說賴清德丟臉，現在又說美國人會聽賴的話」、「原來賴清德有辦法指使美國，那還不投爆他」、「丟臉丟到美國去」，留言區瞬間成為大型嘲諷現場。

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