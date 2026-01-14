訪美後仍反對1.25兆元特別預算付委 民眾黨將提自己版本

民眾黨訪問團結束訪美行程返台後今（14）日召開記者會，強烈表態反對行政院版1.25兆元國防特別預算，並預告民眾黨團將自行提出版本。民眾黨透露，該筆預算中有相當高比例與對美軍事採購無關，且美國國務院去年公布的5個軍售項目，金額加總僅約新台幣3000億元。

賴清德推動1.25兆元國防特別預算。(圖/總統府)

民眾黨主席黃國昌偕同候位立委王安祥、黨團主任陳智菡、前國際部主任林子宇於今天上午在民眾黨中央黨部召開記者會。黃國昌說明此行與美國5個政府部門會面，包括美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部。他表示，已向美方清楚表達立法院在負責任審議前，不可能連內容都不知道就通過預算，「而美國也表達充分理解並且同意」。

黃國昌指出，接下來預期國防部將於下週到外交及國防委員會，透過秘密會議方式報告1.25兆元所涵蓋的範圍跟項目。他強調，「有相當高的比例，與對美軍事採購無關」。他還爆料，當美國國務院去年公布5項軍售後，隔天就有美國軍火商透過國內媒體放話，「各個主要黨派的領袖都有聽取相關說明，包括尚未被通知的軍售項目」，但他至今都沒聽過相關說明，更沒收到軍售項目內容。

立法院示意圖。(圖/中天新聞)

同樣的軍火商將於下週率團抵台搶食1.25兆元大餅，黃國昌質疑，「台灣人民看在眼中的感受是什麼？」被問到立院程序委員會第七度拒絕將軍購特別預算排入議程，此次民眾黨訪美後立場是否改變，他回應，「民進黨目前提出的版本，我直接跟大家講大白話，民眾黨反對。目前政院提的版本，用7條文要1.25兆元，我反對，從美國回來之後，我反對的決心只有更強烈，沒有軟化」。

黃國昌指出，台灣確實有強化國防的必要，但錢要花在刀口上，更不能成為某些軍火商、掮客眼中的大肥肉，「所以民眾黨會提自己的版本」。他表示，已向美方表達此事，並針對不同情境如何處理等，在此趟訪美行程已講得非常清楚。但要等國防部下週在立院的秘密會議結束後，民眾黨版本才會最後定稿。

針對媒體追問民眾黨版本是否經過美方同意，預算上限會否是美國公布的3500億元軍購案細項，黃國昌回應，「民眾黨要提什麼案子，無需經過美國同意，相信美方朋友也會同意此說法」。他表示，現在無法說明額度，待下週國防部到立院報告後，依照對方提出來的資訊，再負責任提出黨團版本。

對於下週二立院程序委員會是否持續拒絕政院版付委，黃國昌則明確表示，「下週二民眾黨團的立場不會改變，他仍不會支持讓政院版付委」。

