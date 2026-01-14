訪美後反對民進黨版1.25兆軍購決心更強烈 民眾黨將自提軍購版本





台灣民眾黨黨主席黃國昌閃電率團訪美，訪團於美東時間1月12日近6時抵達美國首府華盛頓後，隨即進行一整日拜會，行程相當緊湊。全團於今(1/14)晨6點抵達台灣後，黃國昌、候任立委王安祥、台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇隨即在上午九點半於台灣民眾黨中央黨部召開記者會，向國人清楚報告此行所帶回之重要資訊。

黃國昌表示，此行拜會部門包含美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部等政府機關，溝通過程十分順利，藉由與美方多部門直接溝通會談，台灣民眾黨充分向美方表達國人的三個疑慮：一、1.25兆軍購特別條例嚴重缺乏資訊透明，國會監督形同虛設；二、龐大軍購橫跨八個預算年度，採購項目是否真正符合台灣防衛需求，令國人高度憂心；三、對美關稅即將簽署底定，恐要求台灣付出更高代價。

黃國昌表示，此行目的是充分反應全民疑慮，期盼獲得充分資訊，絕不認同民進黨立委放水、糟蹋納稅錢「錢先過了，要買什麼再來慢慢商量」的言論。黃國昌更提及去年12月18日曾有媒體報導有某軍火商提到「台灣各黨派皆已聽到軍購相關說明，包括尚未被通知的軍購項目」，強力駁斥為「胡說八道、看到鬼」，強調「我到今天為止沒看到也沒被通知」，美方也當面駁斥相關報導及人士與美國政府毫無關聯。

訪美團準備充足，並以最新台灣民調資訊提供美方清楚了解民意之所向，民調顯示1.25兆軍購預算之所以在台灣社會引發高度爭議，關鍵在於「資訊黑箱」，台灣人民對此重大資訊竟是透過賴清德總統投書《華盛頓郵報》才「被告知」；跨黨派立委在立院不斷追問，行政部門卻仍始終不願提供完整資訊，閹割國會職權有違民主精神，國防採購更接連爆出弊案，使人民信賴度持續探底。黃國昌表示，美方充分理解亦認同軍購特別條例當然需經民主審議程序，國會在事前也應獲得清楚且充足之資訊，美方更明確回覆將盡速與民進黨政府溝通，以就特別條例所欲授權採購之項目及內容，盡速向國會報告說明。

美方坦言，目前1.25兆軍購僅部分項目公開，雖然未來美方將再公布增加項目，但仍有相當比例與對美軍事採購無關。此外，國防部所選擇之項目是否真的符合台灣需求也多有疑慮。例如：過去台灣耗費大筆預算在潛艦國造上，儘管各方多次提出不同意見，民進黨卻基於政治理由執意為之。對於台灣民眾黨的立場「如此龐大的預算，必須真正用來強化國防韌性，把錢花在刀口上，不能重蹈潛艦國造的覆轍」，也獲正面回應。

黃國昌重申，此趟訪美結束後「對國防部提出的軍購追加預算，反對的決心只有更強烈，態度沒有任何軟化」。強調台灣國防不能成為軍火商掮客的大肥肉， 因此台灣民眾黨將會自提軍購特別條例預算版本，待國防部提出相關報告，預計兩週後針對不同情境各別處理，讓台灣軍購不再有「被上下其手的空間」。

旋風訪美團並把握時間拜會美國貿易代表署，詢問對美關稅目前談判進度，除了目前已知超過三兆的台積電投資外，是否還會要求台灣更進一步投資？是否還有其他要求？

黃國昌表示，令人感到驚訝的是「台美關稅條件都已談妥，但我們到了美國才知道相關內容」，並強調協議內容除了擴大投資還有其他項目，並且「高機率」將於未來數週內公布並簽署，接下來的重頭戲將是台灣國會審議，相當遺憾，民進黨堅持黑箱作業，直到最後一刻，台灣人民仍被蒙在鼓裡，過程中沒有任何開放的因應與討論，也不願讓此一涉及台灣經濟與發展的重要協議在事前讓國會參與。

黃國昌重申，此行出訪重要意義，是在向美方傳達台灣人民真實的聲音，並帶給台灣人正確資訊。在中共武力強力的威脅與挑戰下，台灣必須積極建立國防韌性、提升自我防衛能力，但民主監督不可偏廢。黃國昌更指出，除了增強國防，兩岸政府與政黨應保持溝通與交流，他表示：台灣目前面臨內外交迫，使人憂心，台灣民眾黨身為台灣主要政黨，除了堅持台灣人民自由民主生活方式，更會以理性、務實、專業的態度，監督政府重大國防與經貿決策，以促進台灣經濟發展並保障人民福祉，不走偏鋒極端，積極與各國保持友善溝通，以維繫區域和平穩定，是本黨無可迴避的責任。

針對此趟訪美行程，前國際部主任林子宇表示自去年八月開始規劃，原定去年9月成行，因諸多因素由我方提出主動延期，直到美國國務院公布5項軍購項目後，隨即聯繫希望當面溝通，並強調此行拜訪部門經由美方同意「公開4處」，還有無法透露的部門，且會見的美方官員皆符合黃國昌主席層級、亦為對台事務負責小組主要成員。



