訪美後將改變1.25兆國防預算態度？黃國昌喊：不要急！回台再報告



民眾黨主席黃國昌今（1/11）晚間將啟程美國，14日清晨返台。對於是否影響對1.25兆國防特別預算態度，黃國昌說，「這個事情，可能不像你所說的那麼單純，我覺得不要急」，從美國回來台灣以後，會依照所得到的資訊，負責任的跟大家進行報告。

黃國昌今晚前往美國，傍晚在桃園機場受訪，他說，民眾黨由他自己以及2月1號即將進入立法院，未來也會在外交國防委員會裡面扮演監督角色的準立委王安祥，以及黨團主任陳智菡、前國際部主任林子宇，四個人這一次到華府進行所謂「閃電、精準」的拜訪，整個的行程非常緊湊。

廣告 廣告

黃國昌說，今天晚上上了飛機以後，預估在華府當地的時間12點清晨會落地，會進行一整天政府部門的拜會，一直到12日當天的下午結束以後，晚上就會直接從華盛頓D.C.再搭機返回台灣，在周三的清晨就會返抵國門。

黃國昌表示，這一次美國行其實要特別的感謝非常多的部門，大家共同的協助，因為美國現在正值前一陣子有聖誕跟新年的假期，那其實有很多人都在假期當中，還是順利的完成了這一次參訪華府相關行程的安排跟對接。

黃國昌說，那這一次前往華府，其實最主要的目的，是要針對國人所共同關心的，有關於軍購以及高關稅的議題，希望能夠有機會非常坦率、真誠的，一方面從美方得到直接、可信賴的資訊，另外一方面也會表達台灣人民在這些問題上面，大家共同關切的角度。

黃國昌說明，參訪的單位跟參與人員的對象，基於跟美方彼此之間的互信跟默契，非常抱歉，這個時候沒有辦法清楚、詳細跟大家做報告。民眾黨把它定位成是一個真誠坦率的交換意見，同時也從美方那邊，直接第一手的得到可以信賴的資訊，把它視為此行最重要的目的，因此對美方所關切、也希望民眾黨可以配合的事項，基於國際外交彼此之間的禮儀跟相互的尊重，那沒有辦法跟各位媒體朋友報告太多

黃國昌強調，民眾黨一直都支持國防的自主以及強化台灣自我防衛的能力，但是也必須要忠實的反映人民的心聲，以及台灣人民所關切的事情，這是一個負責任的在野黨的天職。黃國昌說，周三清晨返回台灣以後，那也會儘速的召開記者會，跟大家報告這一次訪美，所得到的一些資訊跟成果。

媒體詢問，「軍購了解完後，會影響到後面投票的意願？」黃國昌說，這個事情，「可能不像你所說的那麼單純，我覺得不要急，等我們從美國回來台灣了以後，我們會再進一步的跟大家依照我們所得到的資訊，負責任的跟大家進行報告。」

黃國昌強調，民眾黨一直以來支持強化台灣的自我防衛的能力，民眾黨前主席柯文哲更是在2024年總統選舉的時候，第一個喊出國防預算應該要達到GDP3%的總統候選人。但是過去這段時間也看到了相當多的問題，非常多的台灣人民也很關心。因此，一個負責任的在野黨，我們要怎麼樣平衡的兼顧國防強化的需要，但是也要能夠兼顧人民對於在軍事採購上面，過去的這段時間所發生的種種問題，取得一個好的平衡點，協助行政部門能夠負責任的做出最符合台灣利益跟符合全體台灣人民利益的決策，是台灣民眾黨責無旁貸的使命。

被問及這次訪美是接受美國的邀請，還是自行前往訪問？黃國昌說，「針對很多議題，我們有跟美方表達了關切，那同時也表達了希望能夠直接面對面的溝通。」也非常感謝美國相關的部門，他們其實在假期的時候還是做了非常多的安排跟努力，非常感謝美國相關的單位，在過去的這段時間當中，很不容易敲定的行程。

他說，因為磋商也有一定的時間了，針對這一次能夠順利的達成這一次的華府行，也希望這一次去能夠有好的收穫跟結果跟大家報告。至於這次交流費是立法院出還是民眾黨自己支出呢？黃國昌說，是民眾黨出的。

更多太報報導

基層質疑初選機制退黨 黃國昌嗆：全民調不公平？要承諾保送才叫公平？

黃國昌曝共同政見還在等國民黨 轟賴清德不蓋社宅「無恥開芭樂票」

快閃訪美太突然？黃國昌：基於對美尊重 今天才公布