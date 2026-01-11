訪美後影響國防特別條例預算態度？黃國昌：不要急

民眾黨主席黃國昌。 圖：翻攝民眾之聲直播

民眾黨今（11日）宣布，黨主席黃國昌傍晚率團訪美，將拜會美國華府，預計週三清晨返台，聚焦國防預算與台美關稅議題。黃國昌啟程前受訪，被問到是否訪美後，可能影響之後對國防特別條例預算態度，黃說，這事可能不是那麼單純，喊「不要急」，等訪美後返台，會再進一步的負責任跟大家報告。

黃國昌下午剛結束新北市後援會成立大會行程後，馬不停蹄趕往桃園機場，準備率團搭機前往美國華府，本次訪團成員包括預計2月1日就任立委的民眾黨不分區王安祥、黨團主任陳智菡及前國際部主任林子宇。

黃國昌搭機前，接受媒體聯訪，他定調此行「閃電、精準」，預計晚間7時50分出發，12日當日清晨抵達美國華府，進行一整天拜會後，當晚搭機返台，預計14日清晨5時返台，並將於當天在立法院召開記者會說明。

面對媒體提問，訪美後，是否會影響後面投票意向？黃國昌回應，這事可能不像媒體所說的那麼單純，「我覺得不要急」，等他們從美國返台後，會再進一步的跟大家依照他們所得到的資訊負責任跟大家報告。

黃國昌強調，民眾黨一直以來都支持強化台灣自我防衛能力，前黨主席柯文哲更是在2024年總統選舉時，第一個喊出國防預算應該要達到GDP3%的總統候選人，但過去這段時間，看到相當多問題，讓非常多台灣人也很關心。

黃國昌指出，因此，一個負責任的在野黨，要怎麼平衡兼顧國防強化的需要，但也要能兼顧人民對於在軍事採購上，過去的這段時間所發生的種種問題，取得一個好的平衡點，協助行政部門能負責任做出最符合台灣利益、符合全體台灣人民利益的決策，是民眾黨責無旁貸的使命。

