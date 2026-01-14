訪美後談1.25兆國防特別條例 黃國昌批：高比例非對美軍購

民眾黨主席黃國昌閃電訪美三天，今（14）天清晨返抵台灣，上午隨即開記者會報告成果，他表示此行見了美國戰爭部、貿易代表署、國務院和AIT總部等官員，但具體見了誰，基於與美方默契無法說明，不過黃國昌透露，台灣要付出的代價絕對不止加碼投資，1.25兆國防特別預算中，有很高比例跟對美軍購無關。

1.25兆國防特別條例 黃國昌：高比例非對美軍購

黃國昌清晨六點才回到台灣，上午9點半馬上召開記者會，但見了誰、談了什麼，他一度語塞，能說的並不多，「具體拜會的人是誰，這件事情非常抱歉，我真的不能說」，而民眾黨立法院黨團主任陳智菡則在一旁補充，此行去了美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部以及美國戰爭部。

黃國昌不滿1.25兆國防特別預算，政府兩頁A4紙輕輕帶過，甚至條例還沒審，就有軍火商組團來台要分食這塊大餅，黃國昌親自赴美了解採購細節，也更加深他反對的決心，也預告將提出民眾黨版的國防特別預算。

黃國昌質疑，1.25兆裡面有一定程度的比例跟對美的軍購沒有關係，「是經過專業的評估嗎」？其他不是對美採購的錢要拿來幹嘛？

台美關稅談妥？黃國昌：代價不止加碼投資

而原先黃國昌還想就關稅議題和美方交換意見，但前腳剛出發，外媒就報導，台美談判已經進入最後階段，將從20%降到15%，遭民進黨立委大酸只是想收割，黃國昌表示，降低關稅條件當然不會只有擴大投資的金額。

民進黨立委鍾佳濱則酸，黃國昌認為他不知道的、別人知道的就是黑箱，他知道的別人不能知道的這就不是，這是遵守雙方的默契，不過不管怎麼樣，國會還是有國會監督審查的機制。

黃國昌立委畢業前夕，訪問華府表達在野立場，更要與美方建立長遠的溝通管道。

