訪美簽台美經濟安全聯合聲明 龔明鑫：奠定未來合作框架

經濟部長龔明鑫本週訪問美國華府，28日在智庫「大西洋理事會」演講。龔明鑫聚焦我方力推的「非紅供應鏈」，更秀出前一天在「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」與美國國務次卿海柏格（Jacob Helberg）的合照，展現台美對話成果。

經濟部長龔明鑫說：「EPPD裡面討論了非常多剛剛提到的，AI要怎麼樣合作、非紅供應鏈要怎麼樣建置，在裡面做了很多的對話跟探討，而且有很多的結論下來。EPPD與台美關稅談判奠定了，除了商業上的利益考量之外，它是一個政府對政府對於未來5年10年所界定的框架出來，台灣跟美國的企業可以在這個框架之上非常安心地跟篤定地，往這個方向來進行。」

在關稅談判大致底定後，龔明鑫此行目的就是出席27日的第6屆EPPD會談。在數位基礎建設方面，台美同意在低軌衛星、海底電纜等方面合作；無人機供應鏈，則由工業技術研究院與美國無人機產業協會（AUVSI）簽訂授權評鑑等協議，推動台灣無人機產業，導入國際認證。

川普政府上任後，力推矽和平宣言（Pax Silica）抗衡中國AI產業鏈。這回台美簽下雙邊聯合聲明，達成默契。

經濟部長龔明鑫表示，「當非紅的供應鏈需求這樣的趨勢產生的時候，台灣的被需要跟台灣的能力，就可以展現出來，因為全世界來講，除了中國之外，可以在短時間在生產面的供應鏈、可以很快地建立起來就只有台灣。」

我方在EPPD會後由經濟部與外交部發布聲明。美國國務院則透過發言人表示，台灣在相關經濟倡議中，是不可或缺的夥伴，台灣的先進製造更在AI產業扮演著關鍵角色。

公視國際記者方子齊報導，「不過相對於我方稱呼非紅供應鏈，美國國務院只表示要在供應鏈安全進行合作，措詞相對保守。」

美方留心對中關係，華府也擔憂台灣的供應鏈，面臨中國侵略的地緣政治威脅。龔明鑫強調，台灣非常安全，更透露前一天會見美國參議員蘇利文（Dan Sulivan）時的這段對話。

經濟部長龔明鑫說：「當中國在打飛彈的時候，蘇利文在航空母艦上，他從那時候就支持台灣，他現在仍然支持台灣。所以對台灣而言，我們不擔心有地緣政治的挑戰。」

蘇利文曾在海軍陸戰隊服役30年，來自阿拉斯加選區的他，也力推當地天然氣出口。龔明鑫在演講中也重申，台灣將增加採購阿拉斯加天然氣，確保能源供應安全。

