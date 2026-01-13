即時中心／林耿郁報導

台灣民眾黨主席黃國昌閃電訪美行程結束；經過約16.5小時的飛行，今（14）天清晨6點多，他搭乘的長榮航空BR55班機降落在桃園機場。在受訪時黃國昌僅簡單表示，感謝各界對自己此次訪美的關注。至於詳細內容，稍後9點半將召開記者會跟大家報告。

在接受直播主DearNaNa訪問時，黃國昌表示，感謝各界在過去72小時的高度關注；看到民進黨、媒體、側翼寫的東西，「除了覺得好笑，也覺得很難過」。

至於本次訪美的實際成果，將於稍後、上午9點半的記者會跟大家報告。

黃國昌表示，自己會先回家洗個澡，「72小時沒有換衣服了」；但無論如何，我們的初衷一直沒有改變；「這個國家需要有一些行動，謝謝大家。」





原文出處：快新聞／訪美結束！黃國昌返抵桃機 第一反應曝光了

