訪美被摸頭？黃國昌痛批：民進黨又在帶風向

▲民眾黨主席黃國昌炫風訪美，圖為從AIT總部頂樓，遠眺華盛頓紀念碑。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌前（11）日晚間率團赴美國，稱要去談軍購、關稅，不過整趟行程不到48小時，台灣時間今（13）日中午他人已在美國機場準備返台。而在登機前，針對外界傳出美方為他安排「摸頭」行程，黃國昌痛批，他人都還沒回到台北，民進黨的御用寫手已經在捏造消息、試圖帶風向。

黃國昌今準備搭機返台前表示，訪美的10幾個小時當中，他密集拜會了美國聯邦政府的重要部會，針對關稅和軍購的問題，雙方廣泛且真誠地交換了意見，他也表達了台灣人的關心和憂慮，而拜會的詳細內容，他會再開記者會報告。

同時，黃國昌也說，令人遺憾的是，他人都還沒到台北，就已經有民進黨的御用寫手引述華府不知名消息來源，捏造沒發生過的對話，試圖帶風向。他說，民眾黨向來把國家利益放在政黨利益之上，台灣內外交相迫而執政黨擺爛時，在野黨有責任撐起這個國家，他會秉持這樣的信念和價值和大家繼續一起努力。

