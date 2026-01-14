訪美談軍購卻拒審國防特別條例 沈伯洋：黃國昌把專業玩成政治秀

國民黨立院黨團書記長羅智強在藍白立委日前在立院程序委員會再度擋下中央政府總預算案及1.25國防特別預算條例。圖為民進黨立委沈伯洋發言。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌日前自稱赴美洽談軍購與關稅議題，返台後卻仍高調反對高達1.25兆元的《國防特別條例》，甚至揚言將另提民眾黨版本。對此，民進黨立委沈伯洋今（14）日以強烈諷刺語氣回應，直言相關作法「荒謬到我笑不出來」，更形容這樣的政治操作，正讓國家的專業被一步步消耗殆盡。

沈伯洋指出，外界若回顧過去花蓮因重大天災，行政院提出「馬太鞍特別條例」，編列三百億元用於救災與重建，便可清楚看出如今反對國防特別預算的論述有多麼失真。

廣告 廣告

他以比喻方式直言，現在對國防特別條例的杯葛手法，就像當年有人會質疑「為什麼三百億只有幾頁？我不要審」、「挖土機怎麼買？地方首長沒來報告我就不審」，甚至還會飛到國外「實地了解挖土機」，回國後再宣稱「發現挖土機只佔一小部分，其餘都是肥肉，因此還是不能審」。

沈伯洋諷刺表示，照這種邏輯，最後只剩下「我要自己提一個只有挖土機的重建條例，拯救花蓮、拯救國家」的荒謬結論，卻完全背離整體重建與國防規劃的本質。他強調，國防特別預算的核心在於整體戰力建構與系統性需求，不可能被切割成零碎單項，更不應被拿來作為政治表演的舞台。

沈伯洋強調，當政治人物一方面高調宣稱出訪了解國防與經貿，另一方面卻持續否定整體國防規劃、拒絕實質審查，只會讓外界質疑，究竟是在監督政府，還是在消耗國家安全的嚴肅性。

他感嘆表示，當國家最需要專業討論與理性審議的時候，卻看到專業被扭曲成政治口號，「這樣的狀況，真的讓人荒謬到笑不出來」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌訪美「不能說」 綠黨團酸雙標：他知道的就叫「默契」

黃國昌：我訪美後反對國防特別預算決心只有更強烈、將自提版本