訪美談關稅、軍購遭綠營酸「憑什麼」 黃國昌不解回擊：正事不做只想鬥臭在野

​民眾黨主席黃國昌11日下午臨時宣布將率團前往美國華盛頓，和美國的政府單位討論軍購和關稅議題，遭到民進黨立委大酸，在野黨主席又不能代表我國簽字，是要代表誰、談什麼？對此，黃國昌今（12）日在臉書發文表示，民進黨在背後的謾罵譏諷，反映出的，只是自身格局的低下。有這樣的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸。

民眾黨主席黃國昌臨時宣布，11日下午出發華盛頓拜訪美國政府部門。黃國昌表示，「這一次前往華府，是要針對國人所共同關心的，有關於軍購以及高關稅的議題，從美方得到直接，可信賴的資訊。」

不過對於黃國昌提到赴美談軍購、關稅議題。民進黨立委則質疑，台美對等關稅談判，在行政院副院長鄭麗君多次磋商下已經接近尾聲，如今黃國昌以在野黨主席身分，飛往美國「關心」軍購和關稅，是憑什麼？要代表誰談什麼？

對此，黃國昌表示，轉機途中，看著民進黨對台灣民眾黨此次訪美的反應，悲哀難過的情緒，油然而生。執政黨到底怎麼了？為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？即使犧牲國家利益，也在所不惜。

黃國昌強調，為了台灣、為了解決問題，再忙再累，民眾黨還是毅然起身，果敢行動。民進黨在背後的謾罵譏諷，反映出的，只是自身格局的低下。有這樣的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸。「再說一次：當執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家」。​

