訪美踩紅線！鄭麗文驚傳「被白宮大腦放鴿子」 她曝吃閉門羹3原因：KMT遭毀滅性重擊

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藍媒日前大肆宣傳鄭麗文將風光拜會白宮NSC，未料，最新消息傳出，該行程竟遭美方無預警臨時取消。圖／國民黨提供

國民黨主席鄭麗文訪美行程驚爆外交大地震！原本親藍媒體日前大幅報導，宣傳鄭麗文將於美東時間10日下午，風光拜會美國「國家安全會議（NSC）」高層官員。沒想到，最新消息傳出，該行程竟被美方在「未告知原因」的情況下臨時取消。對此，作家趙曉慧在臉書拋出震撼彈，直言這絕對是極其嚴重的政治訊號，涉外圈也看傻眼，因為負責美國國家戰略的白宮大腦「放鴿子」，形同對鄭麗文投下不信任票，恐讓毀滅性政治效應在藍營內部炸開。

大踩雷！一邊罵美一邊當道具 「言行不一」惹怒白宮大腦

趙曉慧指出，美國國家安全會議（NSC）是由總統親自主持、距離美國總統最近的硬核大腦，每天處理核武、戰爭、跨國間諜等國家生死存亡的大事。對台灣政治人物來說，AIT（美國在台協會）是初試，國務院是複試，白宮NSC才是最後決定「錄不錄取你」的主考官，能進到NSC體系，代表拿到美方最關鍵的信任通行證。

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究竟是什麼原因讓美方祭出鐵腕「一刀切斷」？

1.踩美國抗中紅線

鄭麗文在抵達華府前，在舊金山和紐約到處對媒體高喊「賴清德新兩國論讓台灣陷入戰爭危機」、「台灣不當大國交易的棋子，美方目前核心戰略是全力聯台抗中，她卻把責任推給台灣政府，甚至把美國形塑成無良大國。

2.拿外交當大內宣道具

鄭麗文日前在波士頓，把參觀「甘迺迪圖書館」的風景照包裝成得到美方「破格接待」，這種輕浮舉動在講究紀律的華府政策圈眼裡非常不入流。

3.嘴上挺美、後台砍預算

嘴巴上跟AIT處長谷立言說國民黨很重視台美軍事合作，但後台帳本一拆，在立法院卻硬生生砍掉美方最看重的4700億元AI與無人機防禦預算，「言行不一」成了致命傷，。美方認為，跟妳談不出實質承諾，繼續見面只是浪費時間，甚至會被國民黨拿照片回去做扭曲的政治消費。

鄭麗文近日訪美，本預計於美東時間10日下午，風光拜會美國「國家安全會議」高層官員，卻遭無故取消。圖／國民黨提供

比不上盧秀燕！「空心主席」被看破手腳 藍營緊急消毒

針對放鴿子傳聞，國民黨中央雖然緊急發布新聞稿消毒，痛批是「特定媒體惡意詆毀、行蹤全數保密」，但外交圈人士透露，NSC行事異常謹慎，不可能因為行政疏失或單純保密，就讓台灣最大在野黨主席在白宮門口「人間蒸發」。

據了解，今年3月台中市長盧秀燕訪美時，順利進入白宮西側的艾森豪行政辦公大樓，與國安會資深主任層級晤談。鄭麗文這次訪美處處想跟盧秀燕、蔣萬安「別苗頭」，堆疊自己2028的正當性，但美方對她的定性，就是一個「激進、紅統化、且在國內壓不住地方諸侯的空心主席」，原本一度傳出要把見面地點降格改到AIT華府總部，眼看藍營內部不斷吹牛獲得破格接待，美方乾脆祭出最冷酷手段，直接取消會面。

毁滅性重擊！黃國昌、盧秀燕都進去了 唯獨她吃「閉門羹」

這場白宮閉門羹，對鄭麗文與國民黨而言無疑是毀滅性重擊，趙曉慧表示，這等於是美國官方直接向台灣社會認證，鄭麗文帶領的國民黨，不是美國可以信任的夥伴，「盧秀燕順利進去了，黃國昌順利進去了，唯獨國民黨主席鄭麗文被取消。」

隨著年底選戰逼近，這個被美國政府官方認證「不信任」的政治風暴傳回台灣，鄭麗文未來要如何為2026縣市長選戰站台輔選？她身上還剩下多少威信？恐怕成為國民黨接下來最頭痛的政治難題。



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