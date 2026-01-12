訪美轉機中還是要罵民進黨…黃國昌喊：看到綠的反應「我情緒悲傷難過」

記者陳思妤／台北報導

民眾黨兩年條款期限將至，民眾黨主席黃國昌在立委任期倒數約20天之際，突然率團訪問美國，還說要去談軍購跟關稅，被質疑「作秀」，還有人翻出黃國昌過去曾大罵在會期中出國的立委，質疑他雙標。對此，黃國昌今（12）日稱，轉機途中，看著民進黨對台灣民眾黨此次訪美的反應，悲哀難過的情緒，油然而生，還批民進黨格局低下，有這樣的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸。

藍白持續在立法院封殺115年度中央政府總預算，以及1.25兆國防特別預算，而黃國昌昨天突然宣布率團出訪美國，他稱，這次前往華府最主要目的是針對國人關心的軍購與關稅議題，得到美方可信賴的資訊，表達台灣人在議題上關切角度，不過，參訪單位與對象基於彼此間互信默契，這時候無法清楚詳細報告。

然而，黃國昌被翻出，他過去曾經大罵會期中出訪的立委，花納稅人的錢花得爽歪歪，「你好膽你就上飛機看看，等你回來再跟你算帳」，還酸說卸任前「畢業旅行」。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱直呼，實在不了解，過去黃國昌對於會期期間委員出國的考察或參訪，譏笑人家說放著會議不開卻出國去，民進黨團當然認為，這樣的批評是有失公道，那現在黃國昌自己雙標，自己認為關稅議題重要，認為有什麼樣的議題需要來跟美國政府洽談。

鍾佳濱也提醒黃國昌，過去倉促出國，讓國人覺得說，出去跟日本自民黨總裁的桌子合影，好像不是什麼很重要的事情，因此希望這一次，黃國昌從美國回來可以真正聽到民主同盟國對於台灣在肩負共同負擔起區域和平、防衛，應該盡什麼樣的責任，希望黃國昌能告訴國人這一點。

不過，黃國昌稍早發文稱，轉機途中，看著民進黨對台灣民眾黨此次訪美的反應，悲哀難過的情緒，油然而生。「我們國家的執政黨，到底怎麼了？」他批評，為什麼民進黨腦袋想的，總是在如何鬥臭在野黨？即使犧牲國家利益，也在所不惜。

黃國昌聲稱，為了台灣、為了解決問題，再忙再累，「我們還是毅然起身，果敢行動」。他還說，民進黨在背後的謾罵譏諷，反映出的，只是自身格局的低下，有這樣的執政黨，真是國家的悲哀、人民的不幸。他又說，再說一次，「當執政者擺爛時，我們有責任努力撐起這個國家」。

