訪美關心德州台商 江啟臣：立法院將是最堅實後盾

（中央社記者劉冠廷台北23日電）立法院副院長江啟臣率多位朝野立委訪問美國，在當地時間22日抵達達拉斯，與德州政要交流及前往「達拉斯台灣貿易投資中心」關心運作情形。江啟臣表示，立法院將做最堅實後盾，全力支持在海外努力打拚台商。

江啟臣16日率領國民黨立委洪孟楷、黃健豪、呂玉玲，民進黨立委莊瑞雄、郭昱晴，以及民眾黨立委張啓楷等人及隨行人員共14人，出訪美國及巴拉圭。

立法院今天發布新聞稿表示，江啟臣一行於22日清晨自巴拉圭飛抵美國達拉斯，隨即在駐休士頓辦事處處長蕭伊芳安排下展開拜會活動。

江啟臣中午設宴款待德州州參議員哈根布赫（Brent Hagenbuch）、眾議員陳筱玲、布蘭諾市長門斯（John Muns）及李察遜市長歐瑪（Amir Omar）等。

江啟臣致詞時表示，很榮幸代表立法院長韓國瑜率團出訪美國及巴拉圭，這次是他1年多來第3度訪問德州，他除肯定德州優越投資環境，也欣見去年7月州政府在台設立「德州駐台辦事處」（State of Texas Taiwan Office），加上今年10月新增台灣達拉斯直航航班，顯見台灣與德州的交流往來更加密切。

江啟臣說，尤其經貿關係更是蓬勃發展，以2024年為例，雙邊貿易額達258億美元，台商對德州的投資已突破141億美元。

立法院表示，台灣及德州雙邊關係越來越緊密，德州從州到各郡、市政府也致力創造更好的投資環境，期待更多台商前來投資設廠。隨後雙方就政治制度、產業發展、訪台經驗、直航等議題廣泛交換意見。

江啟臣一行下午則前往8月成立的「達拉斯台灣貿易投資中心」，關心中心運作情形；接續走訪緯創德州辦公室，聽取該公司在美布局策略、投資現況、僱用員工及輪班制度等，並實地參觀工廠運作；隨後再赴系統電子德州廠，瞭解該公司自動化生產線，與美國客戶合作現況與未來展望，以及如何實踐「台灣設計、美國製造」的目標。（編輯：林淑媛、蘇志宗）1141123