訪義光教會遭名嘴酸作秀「正事不幹」 賈永婕一句話回擊被讚爆
台北101董事長賈永婕近日因緣際會下開始「補歷史課」，意外發現46年前的林宅血案原來離自己的這麼近，昨（11日）更親自到義光教會拜訪，感嘆自己竟一直活在平行時空。不料她的行為也引來批評，名嘴汪潔明砲轟她「正事不幹」，踏在別人的哀痛上洗流量；賈永婕今（12日）也在社群公開做出回應。
賈永婕坦言不了解林宅血案 親自登門義光教會拜訪
近日因為電影《世紀血案》改編林宅血案為劇本，卻未經當事人同意，引發各界砲轟，賈永婕也因此關注到林宅血案的細節，驚訝發現原來是她成長年代發生的事，坦言自己過去並不清楚事件過程。
賈永婕這番言論遭質疑對台灣的歷史事件太不熟悉，不過她也很快開始找資料做功課，除了看完當年發現案發現場的監委田秋堇專訪、了解命案過程及後續對林家的影響，11日更親自來到1980年的案發現場、現今的義光教會拜訪，慚愧地發現「我不只是對事件的年代與細節不清楚，就連發生的地點，我也一直以為是在很偏遠的地方。沒想到，原來近在咫尺。」
賈永婕坦言，原來自己一直活在另一個平行時空，「現在我只想真真實實地，把不及格的台灣真實歷史學分補修。」許多網友也因此對她改觀，肯定她在發現自己的不足後認真做功課，了解這段歷史，並透過自己的影響力讓更多人知道這個事件。
遭汪潔民批作秀、洗流量：查一下很難嗎
不過名嘴汪潔明則不以為然，昨在臉書發文狠嗆「正事不幹，身為最高建築物的領導人，連發言都沒先了解事實，然後把責任推到是原生家庭藍色家族，都幾歲了啊！不知道有谷歌這種東西嗎！查一下很難嗎，還跑去教會作秀，踏在別人的哀痛上，一直洗流量，一直洗流量，一直洗流量」。
網友幫叫屈！賈永婕現身高EQ回應
有網友看不去，在Threads發文幫賈永婕叫屈，指出賈永婕在臉書分享田秋堇的專訪，貼文轉發次數超過3千次，遠超過主持人自己的轉發數，「賈永婕用行動力影響力讓更多人知道這些歷史有何不好？」未料這篇文竟釣到來網路「海巡」的賈永婕現身回應：「沒關係他們就是小人物！格局不同無需理會」，被不少網友大讚「賈董格局跟101一樣高」，留言1小時已破6千讚，海放汪潔民的發文。
事實上，田秋堇在專訪中，案發當年賈永婕才5歲左右，如果家裡的人或學校老師不講，她成長過程中確實會不知道這件事，她認為這也就是為什麼人權教育這麼重要的原因。
