訪蔣萬安請益營養午餐免費政策 謝國樑宣布「3要點1提議」跟進

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

針對昨日台北市政府宣佈營養午餐免費政策，基隆市長謝國樑今（7）日率教育處長徐嬿立前往台北市政府，親自向台北市長蔣萬安請益「營養午餐全面免費」政策，並於會中提「3要點1提議」，宣佈基隆將跟進台北，實施全市公立國中小營養午餐全面免費。

「自上任以來，對基隆學童營養午餐的照顧一直是市府最重視的工作。」謝國樑指出，除了提高營養午餐補助，導入《基隆市學校午餐自治條例》強化食安管理、增加營養師人力等；此次推動全市公立國中小營養午餐全面免費，主要有「3要點1提議」。

謝國樑說明，第一、基隆當前財政狀況，比過去20年都穩定，整體負債數字從約67億下降到約40億，因此市府並非加碼支出，而是在財政體質改善後，希望把成果回饋給家長及學童；第二、孩子營養午餐是家長最直接的負擔，市府實施該政策後，每年可以為一名學生之家長省下1.4至1.6萬元的費用，市府希望在高物價時代減輕學童家庭的負擔；第三、基隆有山產及漁獲，市府也將結合「在地食材」，帶動基隆農漁業產業發展。

此外，謝國樑也於會中提議建立與台北的「政策推動交流平台」，在115學年度正式實施前每月舉行會議分享政策經驗，並於9月開學時同步實行，該提議也獲蔣萬安當場允諾及認同。

蔣萬安表示，台北市推動全面營養午餐免費政策，最重要的就是對營養午餐「食材溯源」及「品質管理」，讓在關鍵成長期的孩子吃的安心、同時減輕全台北市18萬孩子的家庭負擔，也讓營養午餐成為社會平權的重要環節。

「為了孩子，絕對值得！」蔣萬安提到，政策推動過程中，教育局也與台北市的家長會進行討論，相信這項政策能為下一代帶來更好的未來，對於基隆未來也將跟進實施，非常樂觀其成，也希望透過交流平台持續交換意見。

「營養午餐全面免費，是對學童健康與教育的投資。」謝國樑強調，市府在教育處與各單位詳盡研擬政策可行性後，持續參考台北市政策經驗、透過溝通平台定期交流，讓政策加以完整落實，讓每一位學童安心就學、不因背景差異而有所不同，達成社會平權的重要價值。

