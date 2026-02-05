訪視全台最高梨山衛生所 盧秀燕感謝醫護人員像活菩薩照顧居民

盧秀燕慰訪梨山衛生所醫護人員。（李京昇攝）

盧秀燕慰訪視山衛生所。（李京昇攝）

盧秀燕感謝醫護人員守護地方居民。（李京昇攝）

台中市長盧秀燕今天2天「和平專案」行程，市長盧秀燕率領團隊前往海拔2000公尺以上的梨山地區，訪視梨山衛生所，同時慰問長年在偏鄉服務醫護同仁。盧秀燕表示，「真的超感謝超感謝」，她感謝衛生所醫護人員全年無休、24小時犧牲奉獻，如燈塔和活菩薩般照顧大梨山地區居民。

台中和平區位處偏遠，居民醫療仰賴梨山衛生所，但衛生所建築老舊使用已超過50年，市府爭取衛福部補助以261萬元推動修繕。盧秀燕等人今天前往視察修繕工程後成果，同時慰訪醫護人員，發贈小紅包提前拜年。

盧秀燕指出，梨山衛生所是全台海拔最高的衛生所，更是大梨山地區唯一的醫療機構，提供24小時緊急待診醫療服務，921地震後，在聯外道路受限的挑戰下，梨山衛生所肩負守護當地居民及往來遊客緊急醫療與衛生保健的重責大任，醫護人員平日都需住宿在衛生所，久久才能下山一次。

梨山衛生所醫生巴睿‧卡納‧喀勒芳安分享，梨山居民很多是泰雅族朋友，看待生命的方式與平地人不同，比較會忍耐，往往就診時病情已經很嚴重，自己也是原住民子弟，具有一定的原鄉文化敏感度，常常覺得病患就像自己的家人，能同理當地居民的需求及生活習慣，減少醫病隔閡及衝突，雖然梨山衛生所離自己在台東的家鄉有段距離，但看到地方有需要及自己可以貢獻的地方，覺得很有意義。

衛生局長曾梓展表示，為解決居民長輩舟車勞頓下山復健困境，市府特別設置復健站，讓專業復健服務留在梨山，統計至今，復健站已服務高達1萬7541人次，落實「在地醫療、在地安養」的施政願景。

市府自民國108年起積極向中央爭取經費，並自籌約800萬元，投入共計1000萬元逐年進行建築修繕，這次梨山衛生所修繕工程總經費約261萬元，於去年完工，修繕工程包含廳舍破損修整與防水工程，提供同仁更優質的工作環境，並提升偏鄉醫療服務品質。

盧秀燕指出，衛生所同仁都要會十八般武藝，不只要會看病照顧居民，還要修繕衛生所，還會建置各個大醫院的視訊。另外，梨山地區長輩因為要舟車勞頓，往往不願意復健或放棄復健，在曾梓展提議下建置完整的復健系統，讓長輩也能享有專業復健服務。

她表示，梨山衛生所同仁以醫療為己職，如同超商24小時服務，也謝謝許多台中醫療院所支持巡迴駐診、替代駐診、視訊，才讓當地醫療服務。

盧秀燕說，最近市政事務相當多，但她還是特別挑過年前上梨山，慰勞訪視梨山衛生所的所有醫護人員，感謝他們猶如燈塔、活菩薩照應當地居民，謝謝他們犧牲奉獻付出，讓她真的超感謝。

