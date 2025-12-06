訪視培訓現場實作 考驗智慧激發悲心

慈濟從台灣起步，放眼世界，哪裡有需要，就往哪裡去，但必須建立在各國都有人手的前提下，才能讓各個角落都能被溫暖到。斯里蘭卡有一場慈濟志工培訓，由資深志工帶領培訓者，其中一道重要考題，就是做志工的小技巧。

志工 Vajira ：「我真的很高興，當我們遇到問題時，我們應該如何應對，我們如何面對它，我已經非常清楚地了解了，我們在家訪期間需要遵循的程序。」

拋出一道新的命題，做志工的條件是？不解釋，最快方法，或許就是把人直接拉到現場。

斯里蘭卡國民要來培訓當慈濟志工，直接上門受助者的家，事前就算在腦裡模擬各種狀況劇，但要跟對方對上頻率，還是要有顆強壯的心臟。

志工 Presika ：「作為一名委員，肩負著重大的責任，我致力於 成功地完成這項任務。」

回到稍早室內的培訓課，白紙上寫滿各種溝通技巧，志工是集刻苦耐勞、社交技巧、決策能力等十八般武藝的存在，最重要的是，要當小叮噹，還要先培養一顆有愛的心。

