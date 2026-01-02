【訪視宜蘭長照機構】賴總統：提高預算 長照3.0服務再升級

記者吳典叡／綜合報導

總統賴清德昨日前往宜蘭地區參訪長照機構時表示，今年政府將推動長照3.0，包括推動機構式長照服務，不論公辦或受補助私立機構，皆將提高相關經費，同時也調整喘息服務內容、放寬服務對象，持續增加據點，並導入醫療，結合居家、社區、機構式服務，讓長照服務做得更好。

賴總統昨日前往宜蘭參訪「天主教耕莘健康管理專科學校附設宜蘭縣私立勁好園綜合長照機構」。賴總統致詞指出，中央地方合作、公私協力，長照據點已持續增加至1萬5000多個，長照服務員則超過10萬名。今年政府將推動長照3.0，預算提高到1200億，同時調整喘息服務內容、放寬服務對象，持續增加據點，並導入醫療，結合居家、社區、機構式服務，精進長照服務。

廣告 廣告

照顧弱勢、青年 推多項福國利民政策

賴總統提到，政府也非常照顧年輕人，推動高中職全面免學費，私立大專校院學生每年補助3.5萬元，也額外提供經濟弱勢學生每年1.5萬到2萬元的補助。此外，針對學生住宿，政府推動「大專校院學生校內住宿補貼」，每名學生每學期5千元，也推動「新宿舍計畫2.0」改進學生宿舍，以及推出「300億元中央擴大租金補貼專案」幫助校外租屋學生、一般就業者及家庭；在住屋部分則有新青安貸款利率補貼，以及「TPASS通勤月票」降低交通費用等政策。

共同努力 團結合作讓臺灣更好

賴總統進一步表示，根據「經濟學人資訊社」發布的民主指數，臺灣是亞洲第1、被評為「完全民主」；另外在「自由之家」的「全球自由度報告」，臺灣獲得94分、亞洲第2名，尤其宗教自由度為100分。這是國人共同努力的成果，大家對臺灣要有信心，期盼未來團結合作讓臺灣更好。

賴總統也提到，長照3.0將加強對長輩的照顧，倘預算未通過，長照3.0就無法如期推動。他將請行政院與立法院好好商量，也呼籲立法院早日審議今年度的中央政府總預算，讓預算可以早日通過。

賴總統表示，今年政府將推動長照3.0，讓長照服務做得更好。（總統府提供）

賴總統前往宜蘭參訪長照機構，強調長照3.0將持續加強對長輩的照顧。（總統府提供）

強調長照3.0將導入醫療，結合居家、社區、機構式服務，讓長照服務做得更好。（總統府提供）

賴總統前往宜蘭地區參訪長照機構時表示，政府將推動長照3.0，精進長照服務。（總統府提供）

賴總統前往宜蘭參訪長照機構，強調長照3.0將持續加強對長輩的照顧。（總統府提供）