訪視桃園高原社區綠色照顧站 卓揆：讓長者吃得健康、動得安心

行政院長卓榮泰今（10）日前往桃園市龍潭區高原社區參訪綠色照顧站推動成果，並與社區長者共餐交流，提前向鄉親長輩拜早年。卓揆表示，高原社區長輩充滿活力，實地走訪共餐菜園，體驗到產地到餐桌原來距離這麼近。「高原社區」於2025年榮獲「第四屆十大綠色照顧優良農村社區典範」獎，可謂實至名歸。

卓揆指出，農業部推動「綠色照顧計畫」，結合農業活力與社區情感，透過共作、共餐等課程，讓長者在社區中「吃得健康、動得安心」，彼此相互關懷、依靠與信賴，不僅增進長者健康，也減輕家庭照顧負擔，讓年輕人出外工作時，能減少對家中長輩獨自在家的掛心。

卓揆提到，2026年臺灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口逾467萬人，占總人口20.06%。為完善長照體系，以桃園市為例，在「長照2.0」時代，已布建長照機構共1,175處，與10年前只有33處相比，增加35倍。而今年「長照2.0」邁向「長照3.0」，政府將投入高達1,153億元經費，持續擴大服務對象、提升長照服務涵蓋率，串聯家庭、社區、機構及醫療體系，不僅提升長照量能與品質，讓「被照顧者」獲得更多的照顧，同時也一併納入「照顧者」的需求，同時並進。

卓揆說，為了反映民生物價趨勢，加強照顧農村長者，行政院已提出「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案至立法院審議，通過後老農津貼發放額度將從現行8,110元提高至1萬元，全國將有逾50多萬農民受惠。政府不會忽略臺灣的農村與中小企業，農村與農民辛勞的結晶是國家基本之所在，因此政府在通盤考量整體財政狀況後，完成老農津貼合理的調升。

卓揆進一步指出，政府於去年12月也提出「農民退休儲金條例」修正草案，調整農民與主管機關每月共同提繳金額比例，原由農民與政府各負擔一半，現已調整為農民負擔4成、政府負擔6成。以今年最低工資29,500元計算，如農民選擇提繳比率為最高10%，也就是2,950元，原本農民需負擔其中5成、1,475元，修法通過後僅需負擔4成、1,180元，其餘1,770元由政府負擔，希望能讓農民生活更安適、農村發展更健康。

卓揆強調，綠色照顧、農村再生及地方創生都是政府現正全力推動的重大工作，希望打造更多友善的農村社區。而今日訪視的「高原社區」即為成功典範，不僅有優良的硬體建設，更看到社區投入心血的成果。政府未來將透過更多政策，從農業生產端到農民退休保障全面銜接，並結合「長照3.0」，打造更文明、更普遍照顧的社會。

行政院長卓榮泰前往桃園市龍潭區訪視高原社區綠色照顧站，與長者們一同體驗拔蘿蔔，並與長者們同桌共進綠飲食午餐。（行政院提供）

