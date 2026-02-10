訪視桃園高原社區 卓揆肯定綠色照顧打造高齡友善農村





行政院長卓榮泰10日前往桃園市龍潭區，實地訪視高原社區綠色照顧站，肯定社區自2023年起推動「綠色照顧」的成果，成功結合農業、生態與長者照顧，打造高齡友善的農村典範。卓院長表示，高原社區透過農業體驗、共作共餐，讓長者在熟悉的生活場域中彼此陪伴、互相關懷，不僅獲得健康，也找回生活的成就感與快樂。

卓揆指出，稍早一路從戶外共餐菜園參觀到室內空間，看見長者親手栽種的各式蔬菜，並能立即化為餐桌上的料理，深刻體驗「從產地到餐桌」的距離如此貼近。他也感謝社區邀請一同共餐，親身感受長者從播種、收成到烹煮的完整過程。高原社區於2025年榮獲「第四屆十大綠色照顧優良農村社區典範」獎，堪稱實至名歸。



行政院長卓榮泰訪視高原社區綠色照顧站。





卓榮泰表示，農業部推動的「綠色照顧計畫」，結合農業活力與社區情感，透過共作、共餐等課程設計，讓長者在社區中「吃得健康、動得安心」，也建立彼此信賴的支持網絡，不僅有助於促進身心健康，更能減輕家庭照顧壓力，讓外出工作的年輕世代更為安心。

談及整體高齡政策，卓揆指出，2026年臺灣正式邁入超高齡社會，65歲以上人口已超過467萬人，占總人口20.06%。政府持續完善長照體系，以桃園市為例，「長照2.0」時期已布建1,175處長照機構，較10年前成長35倍。今年起邁入「長照3.0」，政府將投入高達1,153億元經費，擴大服務對象、提升服務涵蓋率，並同步納入照顧者支持，串聯家庭、社區、機構與醫療體系，全面提升照顧量能與品質。

此外，卓榮泰也提到，行政院已將「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案送交立法院審議，通過後老農津貼將由現行每月8,110元調升至1萬元，預計逾50萬名農民受惠；同時，政府也修正「農民退休儲金條例」，提高政府提繳比例，盼讓農民老年生活更有保障。

卓院長強調，綠色照顧、農村再生與地方創生是政府持續推動的重要政策，高原社區正是結合制度與在地能量的成功案例。未來政府將持續從農業生產、社區照顧到退休保障全面銜接，打造更文明、更普及的照顧社會。

