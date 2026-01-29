訪視紀錄對不上？剴剴案再扯出新疑雲 居托中心訪視員遭控造假

劉姓保母姊妹涉嫌虐死男童剴剴，全案仍在審理中。圖為劉姓妹妹。（本刊資料照）

男童剴剴遭虐致死案件持續審理中，除保母姊妹劉彩萱、劉若琳二審判決維持原判外，案件如今再爆「案外案」。台北地院29日開庭審理兒福聯盟社工陳尚潔涉過失致死案時，北市社會局證實，曾出庭作證的文山居托中心訪視員林姓女子，疑涉偽造訪視紀錄，相關事證已由市府政風室函送檢方偵辦。

訪視紀錄出現矛盾 誰說的才是真的？

北市社會局婦幼科粘姓科長到庭作證指出，文山居托中心隸屬婦幼科管理，依規定訪視員須定期進行訪視，每7天上傳一次訪視紀錄。而林女先前出庭時的證詞，與社工陳尚潔所記載內容明顯不符，尤其針對剴剴「頭部是否有瘀青」，2人說法完全相反。

粘姓科長表示，市府內部已針對此事召開調查會議，認為相關紀錄有進一步釐清必要，交由政風室函送檢方處理，後續將由司法單位認定是否涉及不法。

回顧案情，檢方指控，陳尚潔在負責剴剴出養與訪視期間，未依規定提高訪視頻率，且多次事前通知保母，違反衛福部訪視指引。即便發現剴剴身上有瘀青，也僅採信保母「跌倒」說法，未進一步查證。剴剴過世後，陳女更被查出疑補寫、修改訪視紀錄，甚至涉嫌隱匿關鍵資訊。

檢方認為，陳尚潔身為剴剴唯一對外求助窗口，卻未善盡職責，已於去年8月依過失致死、偽造文書罪嫌起訴，並建請從重量刑。北院將持續審理，全案仍待司法釐清。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

