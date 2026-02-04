訪視谷關消防分隊 盧秀燕盼「有備無患、無案可辦」

盧秀燕第二站訪視消防局第二救災救護大隊谷關分隊。（李京昇攝）

盧秀燕慰問第一線消防人員。（李京昇攝）

消防局特別展示「鈦合金籃式擔架輕型推輪系統」救援擔架。（李京昇攝）

台中市政府今天啟動為期2天的「和平專案」，市長盧秀燕第二站訪視消防局第二救災救護大隊谷關分隊，她感謝第一線人員付出，同時期盼警消人員「有備無患、無案可辦」。

盧秀燕今天和平專案第二站，由立法院副院長江啟臣、市議員古秀英、朱元宏、消防局長孫福佑等人陪同下，訪視消防局第二救災救護大隊谷關分隊。

市府消防局第二大隊救災救護大隊長余易祐表示，轄區涵蓋和平區博愛里，範圍內有裡冷、松鶴、哈崙台等知名部落，以及高人氣的「谷關七雄」、八仙山森林遊樂區等觀光熱點，更是通往梨山風景區的重要樞紐，此區地勢險峻，常發生複雜的山域事故，救災挑戰極高。

依據消防局統計，民國114年山域事故救援統計分析，全年山域救援案件共計60件，其中有高達7成5的案件是發生在於海拔2500公尺以下的「中級山」地區，和平區「谷關七雄」就占32件，是事故最密集熱點。

為確保山域搜救任務執行順遂，谷關分隊平日對座標定位、繩索系統架設、複合地形救援、野外急救等項目進行專業訓練，提升救援能力，同時建立跨機關及民力橫向聯繫管道，並善用衛星定位傳訊設備、熱顯像功能無人機等科技救災設備。

余易祐指出，去年11月21日江姓軍人獨攀和平區谷關七雄「蝶夢八唐」縱走行程失聯，在經過5日搜索後，終於在松鶴二溪上游溪谷中發現江男，立即架設繩索系統及輕型推輪系統送醫救治，此次救援成功有賴於訊號比對及軌跡套圖，並使用空拍機、穿越機、橫向協調各界友軍支援，也善用社群媒體Threads轉發訊息等官民合作，總共動員消防人員20人次，中區搜救委員會43人次，國軍68人次（陸軍586旅、麗陽特戰、特訓中心），是山域救援成功的經典案例。

今日視察過程，消防局特別展示「鈦合金籃式擔架輕型推輪系統」救援擔架，重量遠低於傳統鋼鋁製，能降低搬運負擔，且具有高機動性、適應多種地形等功能，能有效節省救援時間，讓傷者能快速就醫。

「工欲善其事，必先利其器！」盧秀燕指出，市府近年積極編列預算，投入和平地區消防軟硬體資源。目前谷關分隊已配置小型水箱消防車2輛、水箱消防車1輛及具備越野性能的四驅後勤車，能靈活應對崎嶇山區道路與缺乏水源的窘境；另配有1輛救護車，確保在大量傷病患發生或需長途後送時，能維持高品質的緊急救護服務。

盧秀燕說，山區救援首重「通訊」。為徹底改善和平區救災救護無線電通訊品質，消防局已於110年至111年間完成梨山、谷關、和平、雙崎分隊的無線電設備數位化更新；112年更進一步於鞍馬山、福壽山、頭嵙山、谷關等4處制高點完成數位無線電中繼站台建置，有效消除通訊死角，大幅提升大和平地區的救災指揮效能。

市府也積極爭取中央資源，自113年起執行內政部消防署「提升山域事故救援效能五年中程計畫」，預計將透過跨部會合作與專業訓練，進一步促使山域救災戰力再升級。

