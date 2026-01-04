訪談節目原定首播臨時喊卡 陳水扁證實卓榮泰下令「不准播出」

前總統陳水扁原訂主持網路節目《總統鏡來講》今首播，卻臨時停播，陳水扁指稱接獲通知要求節目不得播出。（圖／方萬民攝）

因健康因素自2015年獲准保外就醫的前總統陳水扁，原訂與《鏡電視》合作主持YouTube國政訪談節目《總統鏡來講》，並於今（4）日首播。不料，陳水扁今日表示，節目臨時喊卡，原因是「行政院長卓榮泰下令不准播出」，並向期待節目的觀眾致歉。

陳水扁卸任後，因龍潭購地案、南港展覽館案及元大併復華案等弊案，遭依貪污、洗錢等罪合併判刑20年定讞，於2010年底入獄服刑，並於2015年1月因身體狀況不佳，獲法務部核准暫時出獄，保外就醫至今。

廣告 廣告

依據當時台中監獄援引的《保外醫治受刑人管理辦法》，陳水扁須遵守「不進入競選會場、不上台、不演講、不接受媒體採訪、不碰政治」的「五不原則」。然而，保外就醫期間，陳水扁多次出席剪綵、公開演說、站台助選，甚至受邀主持節目，引發藍委質疑，陳水扁仍屬服刑中的受刑人，且仍有案件審理中，卻長年公開活動，形同司法「雙標」。

未料《總統鏡來講》首集播出前夕，陳水扁即證實，儘管NCC已放行《鏡新聞》線上播出，他仍接獲矯正署長林憲銘來電轉述，指稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要將阿扁抓回籠」，因此節目緊急停播，他也再次向觀眾致歉。

矯正署副署長劉明彰則表示，受刑人於保外醫治期間，相關應遵守事項，均由矯正機關依《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定，進行訪查與督管；至於是否接獲行政院長指示，劉明彰則表示未收到相關訊息，無從評論。

陳水扁保外就醫期間，上台演講、主持廣播節目等行為，屢遭質疑未遵守台中監獄所訂「五不原則」，引發外界對司法一致性的討論。（圖／CTWANT攝影組）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

余家昶今辦告別式 大女兒哽咽唸祭文：大家都說你是英雄，但我希望你不是

半夜披薩飆單竟是軍事信號？美軍空襲委內瑞拉 非官方數據暗示地緣衝突升級

余家昶今辦告別式將入忠烈祠 國旗蓋棺致最高敬意