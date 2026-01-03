訪陸前夕！李在明就台灣問題明確表態：尊重一個中國立場

南韓總統李在明將於1月4日至7日對大陸進行國事訪問。訪問前夕，李在明於青瓦台接受大陸《央視新聞》專訪，除透露本次訪問大陸目的外，也就台灣問題進行表態。李在明明確表示，南韓對大陸最核心的關切—台灣問題，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場。

李在明強調將一如既往地秉持尊重一個中國的立場。 （圖／翻攝《央視新聞》）

南韓總統李在明訪問大陸前夕接受《央視新聞》「高端訪談」專訪，1月2日晚間播出。本次訪問是李在明將辦公地點搬回青瓦台後首次接受媒體採訪，他表示，此舉表達了南韓政府對中韓關係的重視。專訪中，主持人指出，南韓上一屆政府在台灣問題上出現一系列消極動向，嚴重影響中韓兩國關係的發展，詢問南韓現任政府在台灣問題上持何種立場，又計畫如何恪守一個中國原則？

李在明表示，中韓兩國建交時，南韓政府和大陸政府達成的共識，至今仍是規範兩國關係的核心準則，其效力始終如一。李在明說：「我本人也可以明確表示，南韓始終尊重一個中國。在東北亞、在包括台灣海峽兩岸問題在內的周邊問題上，維護和平與穩定對我們而言至關重要」。

李在明將於 5日在北京與習近平舉行會談。 （資料照／《美聯社》）

李在明強調，中韓兩國的基本關係，在建交之初就確立了非常原則的、基本的立場。可以明確地說，南韓政府始終恪守這一立場，從未偏離。他認為，中韓關係的健康發展，有賴於雙方對彼此核心利益的充分尊重以及對各自立場的相互包容。在此背景下，南韓對大陸最核心的關切—台灣問題，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場。

據悉，李在明將於4日至7日對大陸進行國是訪問，將是其就任總統後首次訪問大陸。抵達北京後將與大陸領導人會談，並出席國宴、旅華韓僑座談會等活動。《韓聯社》報導，李在明於5日與習近平舉行會談，兩人將就韓半島和平與無核化事宜進行探討。之後於6日至7日前往上海，期間將參觀日本殖民統治時期的大韓民國臨時政府舊址。

