訪陸行盼帶給台灣「和平」禮物 鄭麗文：和平讓一切都有可能

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訪陸中的國民黨主席鄭麗文，昨至南京中山陵拜謁國民黨總理、國父孫中山。國民黨提供



記者周志豪／台北報導

訪陸中的國民黨主席鄭麗文今將轉赴北京，上午參訪上海洋山港後，以上海自國共內戰後至今的發展成果為例表示，「和平是最有力量的，只要給和平足夠時間，一切都有可能」，也希望自己此次訪陸帶給台灣的禮物就是「和平」。

鄭麗文也向國際社會宣示，兩岸一定會擔負起在整個區域創造和平、維持穩定，讓兩岸成所有人們都能來此追尋、實踐夢想的美好地方

鄭麗文也引述維京北歐水手們曾說「大海是巨鯨的道路」，表示在天空飛的應該是鳥，不是飛彈；在海裡游的應該是魚，不是軍艦；人類的科技應該是為人類與地球謀福祉，人類科技不應是自相殘殺毀滅生態。

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鄭麗文說，當前世界動盪不安，今天有這麼好的機會，歷史給我們一扇寶貴的窗口，兩岸經濟、人民教育水準等各項水平都在地球上名列前茅，希望能攜手合作。

鄭麗文認為，兩岸和解、對話、交流、合作，就能在最不可能的地方都可能開出最美麗的花朵，大家的想像力、專業、熱情不可限量，不要讓無謂的矛盾、歧異限制我們可能的腳步與發展。

鄭麗文說，出發訪陸前非常多台灣朋友都問此行會帶什麼禮物回來，如果可能的話，希望此行能帶給台灣親友禮物就是和平，「因為和平可以讓一切成為可能，讓想發生的一切都能發生」。

鄭麗文今將結束上海行程，上午在洋山港讚譽，當前上海水道縱橫、海入百川、人文薈萃，長出來這麼一個繁花一般的大都會，萬紫千紅、千嬌百媚，令人目不暇給。

鄭麗文感嘆，同樣在上海，1842年鴉片戰爭英國就是從這攻進大陸；1937年淞滬會戰國民政府也在此抵抗日軍3個月，死傷慘烈；後來國共內戰犧牲數百萬性命後，1949年又成生離死別的港口，此刻上海卻變如此繁華、美麗。

鄭麗文說，那些曾活在歷史不幸時刻裏，在他們倒下時只看到烽火與斷垣殘壁的人們，一定不敢相信幾十年後，黃浦江岸居然變得如此耀眼；我們雖然來不及給先人和平，但一定來得及給今天與以後的人和平。

鄭麗文也引述海基會前董事長辜振甫的話表示，比達到九二共識更重要的工作是，未來一定要讓每一次的會談部會是最後一次，都要保證會有下一次會談，希望和平的努力不要中斷。

鄭麗文再引魯迅曾說「其實世上本來沒有路，走得人多了就變成路」，認為唯有不斷累積互信的工作，才能促成和平，「我也是為此而來」，從現在開始要走出一條和平之路，只要堅定走下去，未來自然會有更聰明、優秀的人加入。

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