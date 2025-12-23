訪韓人潮創新高！「台灣旅客年增27%刷新紀錄」正式超越疫情前紀錄

記者李育道／台北報導

南韓文化體育觀光部23日表示，2025年訪韓外國旅客人數有望突破1870萬人次，改寫歷史新高。（示意圖／翻攝自pixabay）

南韓文化體育觀光部23日表示，2025年訪韓外國旅客人數有望突破1870萬人次，改寫歷史新高，正式超越新冠疫情前的高峰紀錄。

韓聯社報導，，訪韓外國旅客在疫情爆發前的2019年曾創下1750萬人次的歷史最高紀錄，而今年旅客規模持續回溫，全年人數可望再創新高。從旅客來源來看，中國旅客仍穩居首位，尤其在7月至8月期間，入境人數明顯成長。

文體部指出，近年積極加強鎖定中國20至49歲女性族群進行行銷宣傳，並推動團體旅遊及大學生赴韓遊學產品，成為帶動中國旅客成長的重要因素。

來自台灣的旅客人數年增27%，刷新歷史紀錄。（示意圖／翻攝自pixabay）

此外，來自台灣的旅客人數年增27%，刷新歷史紀錄；日本旅客人數同樣創下2012年以來新高，達361萬人次。其他亞洲地區及中東旅客年增11.8%，歐美與大洋洲旅客則成長14%，顯示整體國際旅遊市場持續復甦。

為紀念外國旅客規模創新高，南韓文化體育觀光部23日也在仁川機場第二航廈，為今年入境的第1850萬名外國旅客舉行歡迎儀式。

