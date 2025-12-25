訪韓受贈金冠 川普回送李在明白宮金鑰匙

（中央社首爾25日綜合外電報導）韓國總統秘書室室長姜勳植昨天在個人臉書上傳美國總統川普贈送給總統李在明的「白宮黃金鑰匙」，並稱希望這份特別禮物將成為韓美關係牢不可破的象徵。

韓聯社報導，姜勳植表示，川普本月16日與韓國駐美大使康京和會面時，特別向李在明致意。川普當時表示，他今年10月訪韓時獲贈珍貴的禮物，因此也準備了回禮。他還說：「我很喜歡李總統。」強調兩位領導人之間已建立起良好的合作關係。

川普所提及的「珍貴禮物」，可能是指在亞太經濟合作會議（APEC）主辦城市慶州，李在明在韓美領袖峰會送給川普的新羅王朝金冠複製品。外界解讀，川普此次「送禮」，在一定程度上可視為對當時贈禮的回應。

從姜勳植公開的照片中可見，特製的「白宮鑰匙」不僅盒身印有白宮圖案與川普簽名，更是川普親自參與設計的限量禮遇。過去僅以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、日本前首相麻生太郎、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）等人曾獲得。（編譯：陳昱婷）1141225