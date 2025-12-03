訪駁二植藝店化身「綠手指」 賴瑞隆提「文創體驗觀光」政見創造雙贏

賴瑞隆(前排左)與張博洋(前排右)前往駁二藝術特區內植藝專門店，實際體驗鹿角蕨上板過程。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長參選人、立法委員賴瑞隆日前偕高雄市議員張博洋前往駁二藝術特區內植藝專門店，實際體驗鹿角蕨上板過程，現場發揮「綠手指」本領。賴瑞隆也提出結合主題式文創與周邊景點的深度旅遊政見「一日生活美學路線」，盼打造觀光體驗廊帶、活絡青創小店經濟，讓高雄成為青年實踐創業夢想的城市，期盼藉由更精緻的深度體驗，增加旅客在地消費並延長停留時間，讓高雄成為「回訪率最高」的城市，帶動周邊產業發展，創造經濟效益與城市行銷雙贏。

廣告 廣告

賴瑞隆表示，自己平常就很喜歡植栽，家中也種植不少龜背芋，有時深夜跑完行程回到家整理植物，都會感到非常療癒。賴瑞隆笑說，鹿角蕨的花語象徵「優雅」及「生命力」，代表堅韌不拔、熱愛生命的精神，就像高雄這座城市，歷經轉型淬鍊，愈長愈美、愈來愈有韌性。

談到駁二的發展，賴瑞隆說明，從謝長廷發掘地點、陳菊推動活化，轉型成藝術特區，再到陳其邁引入更多團隊進駐，每項都是城市魅力的亮點，成為高雄藝術創意與生活美學的重要指標，由此也展現市政路線延續的重要性。

賴瑞隆亦把握機會行銷高雄觀光，提出深度體驗旅遊相關政見「一日生活美學路線」，主軸包含「店家整體行銷」提升對小型文創店家的行銷與創業輔導；「日常美學營造」推動更多綠植、公共藝術進入城市空間，讓市民與旅客在就近接觸美學；「串連主題體驗」強化輕軌、景點與商圈串接，並規劃捆綁式旅遊套票，讓遊客能依循沿途散步、看展、逛店、吃小吃、手作課程等，深度走進高雄生活。

賴瑞隆表示，高雄是藝術文創產業豐沛的城市，有許多有想法、有溫度的年輕創業者，未來會努力打造更優質的創業與生活環境，讓藝術文化與商業相輔相成，讓每個青年都能以興趣完成自己的夢想、成為志業；不管是做音樂、做設計、做咖啡，還是經營植栽店，高雄要成為他們可以安心追夢、實現夢想的城市。

植栽手作過程中，賴瑞隆與張博洋兩人親自為鹿角蕨整理根系、包覆水苔到固定上板，賴瑞隆更化身「綠手指」，現場展現俐落手法協助張博洋整理植栽，被店家大讚有天份，氣氛熱絡。他們也向大眾發出邀請「歡迎假日來高雄駁二逛逛，在這裡找到屬於自己的療癒」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

邱議瑩展現大團結氣勢 單挑柯志恩港都市長「女力對決」

TVBS民調僅小輸賴瑞隆 柯志恩：與團隊觀察趨勢相近

賴瑞隆(左)與張博洋(右)化身「綠手指」，從整理鹿角蕨根系、包覆水苔到固定上板。 圖：賴瑞隆辦公室/提供