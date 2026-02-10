訪龍潭菜園 卓榮泰：農民津貼增至1萬、1153億完成長照3.0全民照顧

行政院長卓榮泰(右五)由農業部長陳駿季(右三)、桃園市議員張肇良(左四)陪同，參觀桃園市龍潭區高原社區發展協會菜園、現拔蘿蔔。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕行政院長卓榮泰、農業部長陳駿季今(10)日中午參觀龍潭區高原社區發展協會由農村長者耕種的菜園，該社區獲農業部全國十大社區「綠色照顧」優良典範。卓榮泰指出，台灣今年進入超高齡社會，467萬名長者佔總人口數20.06％，政府從原先推動「長照2.0」也升級為「長照3.0」，農民津貼提高至1萬元，退休儲金負擔降為40％，打造友善的農村生活。

卓榮泰表示，桃園市在2.0階段長照機構已有1172處，比10年前僅33處多很多，這也是政府為高齡社會提早準備的規畫。今年走向長照3.0，把家庭、社區到醫療機構串連起來，用更多的經費經營長照3.0，全國準備用1153億元完成長照3.0的全民照顧，這部分已經有充足的計畫和預算，串連起來之後，長照機構的量會更多、質會更好，且被顧者和照顧者的工作要同時並進，長照會做得更好。

卓榮泰說，農業部不以「綠色照顧」政策現況為滿足，眼見農村長者年紀越來越大，老農津貼卻未隨物價調整，同樣價錢以前能買到的，現在可能買不到，所以老農津貼從8000多元調高至1萬元，全國有50多萬農民受惠。他稍早行程去竹科參加高科技廠動土典禮，是最先進的科技廠，但是政府不會忽略台灣的小企業，更不會忽略台灣的農村，因為沒有農村的支持，就不會有高科技產業，每個人的糧食都要靠農民辛苦耕種，老農津貼是合理調升。

另外，軍公教有退休金、老農沒有，因此建立退休儲金制，以最低工資的10％提撥，今年是2950元，過去農民和政府各負擔一半，現在是農民負擔40％、政府60％，以30年計算，降低負擔比率後，農民總計少繳33萬多元，政府讓農民更安心、健康，農村更有發展，綠色照顧、農村再造、地方創生都是政府對農村的重大工作，要打造友善的農村生活。

高原社區發展協會理事長張善進、總幹事黃玉琴反映，有些經費補助沒有著落，盼由農業部水保署協助推動農產品加工與製作計畫，強化在地產業發展，卓榮泰允諾一定會補助，因為有這麼好的耕作環境和活動場所及規畫，不能停下來，要繼續辦理。

陪同參觀的桃園市議員張肇良表示，卓榮泰到高原社區對農村長者是很大的鼓舞，農業部推動的綠色照顧結合農業的活力與社區的情感，長者種蔬菜、吃健康，動得快樂、互相關懷，讓年輕人外出工作能安心。

