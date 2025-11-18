設備異常！桃園觀音408戶下午突停電 台電：已復電

桃園市有民眾指出觀音區於18日下午驚傳停電，讓他氣得怒飆粗語，台電人員接獲通報後，立即派遣人員前往維修，台電指出因桿上設備（裝腳礙子）發現異常，台電人員於17:20至17:50進行緊急停電更換作業，影響範圍包含桃園市觀音區仁愛路一段、武威里一帶，共408戶受影響，停電時間約30分鐘，已於17:50全面恢復供電。

桃園觀音下午發生停電。（資料示意圖／中天新聞）

台電台電桃園區處表示，對於此次突發狀況造成的不便，我們深感抱歉，未來將持續加強設備巡檢，提升供電穩定性，感謝您的理解與支持！

