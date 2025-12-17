設備系統異常 日本取消H3火箭發射

（中央社東京17日綜合外電報導）日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）原定今天發射H3火箭，搭載「準天頂衛星系統」5號機升空，但因設備系統異常而在發射前緊急取消。

路透社和共同社報導，日本運載火箭H3原定今天上午在鹿兒島縣種子島太空中心升空，將日本版GPS衛星「準天頂衛星系統」5號機送上預定軌道。

「準天頂衛星系統」是具備類似GPS功能的定位衛星，可以提升智慧型手機等設備的定位精準度，也能協助在沒有訊號的地方，發送「緊急地震速報」等資訊。

「準天頂衛星系統」從2018年起正式啟用4顆衛星系統，後計劃新增3顆衛星。為了要在全球競爭激烈的靜止軌道上佔據位置，6號機已比5號機早一步於今年2月發射。（編輯：蔡佳敏）1141217