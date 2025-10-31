設備老舊租金翻倍 顏蔚慈怒批三重果菜市場貴又爛

（記者陳志仁／新北報導）新北市議員顏蔚慈今（31）日在議會總質詢時，為三重果菜批發市場攤商請命，要求市府正視冷凍設備老舊問題，全面汰換更新；並檢討租金制度，讓攤商在更安全、合理的環境中經營。

圖／三重果菜批發市場冷凍庫設備年久失修、長期漏水，導致環境潮濕發霉。（新北市議員顏蔚慈服務處提供）

顏蔚慈指出，三重果菜批發市場冷凍庫自1986年成立以來從未翻新，設備年久失修、長期漏水，導致環境潮濕發霉；同時批評相較於「台北果菜市場乾淨明亮、租金低廉」，三重市場冷凍庫每坪月租金卻高達5,600元，是台北市場的兩倍以上，讓攤商叫苦連天。

顏蔚慈進一步舉例，台北第二果菜批發市場於114年完成冷凍設備更新，申請中央補助6,415萬元，導入農業用電與離峰節電的機制，每月可節省電費50萬元，不僅降低能耗，也提升蔬果儲藏品質；直言「同樣是果菜市場，台北節電又省錢，新北卻貴又爛，實在說不過去！」

顏蔚慈強調，三重果菜批發市場是北台灣重要的蔬果集散中心，要求新北市長侯友宜應比照台北的標準，儘速汰換老舊冷凍庫設施，導入節能措施並合理調整租金，讓市場升級效益真正回饋攤商，兼顧安全與永續發展。

