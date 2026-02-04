設備設施不潔 台南２團膳業者 各罰８萬元

食藥署稽查校園團膳4日公布結果，除3家業者GHP複查不合格，其餘均符合規定。圖為不合格業者作業區牆面天花板不潔。

（食藥署提供／中央社）

記者戴淑芳∕台北報導

食藥署4日公布「114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案第2階段稽查結果」，台南市「卡多利亞食品股份有限公司」、「頂旺團膳便當工廠」，以及新竹縣「泰和食品有限公司」等3家業者設備設施不潔，甚至紗窗破損有病媒侵入的可能，分別開罰8萬、12萬元。

食藥署聯合地方衛生局執行「114年度供應校園午餐團膳業者稽查專案」，團膳業者主要供應國中小的午餐，每個學期都會進行查核。除了抽驗成品、半成品及原料等，也會針對人員作業衛生及製程管理查核。

廣告 廣告

食藥署去年9～12月共查核團膳業者283家次，並抽驗午餐成品及半成品274件、豬肉原料70件，以及查核豬肉原產地標示263件。執行結果顯示，除3家業者GHP複查不合格，其餘均符合規定。

不合格業者包括台南市卡多利亞食品股份有限公司、頂旺團膳便當工廠，以及新竹縣泰和食品有限公司、

卡多利亞經衛生局複查仍有作業區牆面天花板不潔、紗窗不潔或破損、層架鏽蝕、燈具損壞未更新等缺失未完成改善；頂旺複查仍有部分牆面、天花板不潔、紗窗不潔、出風口不潔、盛裝餐食之器具凹損不潔等缺失未完成改善，2業者均已裁處8萬元。

泰和食品經衛生局複查仍有地板濕黏不潔、設備有油垢且工作檯面不潔、垃圾桶等隨意放置、冷凍冰箱整理未落實、冷藏溫度紀錄不確實等缺失未完成改善，違反《食安法》規定已裁處12萬元。