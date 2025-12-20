設兩處「前進指揮所」僅用掉一半彈藥！犯罪專家：張文並非預謀輕生

北捷4死隨機傷人案，民眾於中山捷運站附近西南誠品外獻花致意。 圖：周煊惠／攝

[Newtalk新聞] 張文無差別砍殺事件震驚社會。中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析指出，從張文的犯案準備與行動模式來看，並不認為他在誠品南西店是抱持輕生意圖，而是犯罪計畫尚未完成，「彈藥只用掉一半」，整體心態更接近想證明自己「也能幹大事」，對社會進行一場報復性的「大反攻」。

鄭瑞隆表示，張文刻意入住旅館，可能是以「前進指揮所」的概念行動，與原本的租屋處形成一南一北的配置，鎖定北車一帶作為主要活動範圍，方便放置物品與補充裝備。以他攜帶的裝備與武器數量判斷，犯案者可能是想持續拚搏，而非在第一時間就結束生命，甚至不排除計畫只執行到一半，仍有後續行動的可能。

廣告 廣告

對於張文最後墜樓的情況，鄭瑞隆認為，當時較可能是遭警方圍捕後試圖逃離現場，以脫離警方掌控。他也指出，若真的逃不掉，才可能在當下浮現輕生念頭，張文或許低估警方掌握行蹤的速度。

鄭瑞隆進一步分析，綜合媒體揭露資訊，張文墜樓位置附近有紙箱可作為緩衝，顯示他不排除仍有逃離追捕的想法。至於最後脫掉裝備，可能是一種「一了百了、好漢做事好漢當」的心態，也可能只是想讓行動更敏捷，但實際心理狀態已難以確認。

針對張文犯案前曾大量搜尋鄭捷相關資訊，鄭瑞隆指出，張文可能累積高度挫敗感，覺得被社會孤立、對立，甚至認為自己「被社會、被國家逼到牆角」。他近期遭到通緝，工作不易，加上親友疏離、缺乏求助管道，可能促使其產生「絕地大反攻」的心態，企圖透過一次轟動社會的行動，報復所認為傷害他的社會，並證明自己也能做成一件大事，這樣的心理狀態與鄭捷具有相似之處。

鄭瑞隆強調，張文的犯案計畫縝密，不能忽略其曾為志願役士兵，具備一定軍事訓練背景，才會採取旅館作為「前進指揮所」的方式，與租屋處形成雙據點配置，顯示其行動具有計畫性。

他指出，張文準備了刀具、煙霧彈與汽油彈，若這些裝備全數在密閉空間內使用，殺傷力將相當驚人，而實際上相關物品並未完全用盡，更支持其並非一開始就打算自我了斷。

在家庭因素方面，鄭瑞隆認為，張文與家人關係疏遠，缺乏家庭支持系統。其因酒駕遭汰除，可能進一步傷害自尊，也加劇與家庭的緊張關係，若家人無法及時察覺或介入，張文便可能陷入孤立與封閉狀態，最終鑄成大錯。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

誠品員工爆墜樓處原堆滿紙箱遭清空 兇嫌張文疑非畏罪自殺？

北市隨機襲擊釀4死9傷！總統上午探視傷者、聽取專案簡報