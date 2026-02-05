設台灣代表處等同「衝到火車前面」 立陶宛總理稱對中關係判斷失誤

編譯莊佳芳／綜合報導

立陶宛2021年允許以「台灣」名義設立駐立陶宛台灣代表處，引發中國強烈反彈，雙邊關係至今仍陷入僵局。

去年新任的立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene），近日接受波羅的海通訊社專訪時便批評這項決定，以「衝到火車前面」形容當初的決策，坦言低估了現實政治的衝擊。

她指出，其他歐洲國家多以「台北」名義與台灣往來，立陶宛原本期待主動行動能獲得肯定，卻未如願。她認為，歐洲應在對中政策上建立更一致的立場，並強調外交決策應以國家利益為優先。

駐立陶宛台灣代表處是第一個在歐洲以「台灣」名義設立的代表機構。（圖／游錫堃臉書）

「衝到火車前面，結果輸了。」

駐立陶宛台灣代表處於2021年11月設立於立陶宛首都維爾紐斯，是繼台灣駐索馬利蘭共和國代表處之後，第一個在歐洲以「台灣」名義設立的代表機構，也是目前與中華人民共和國建交的國家中，唯一以「台灣」為名設立的代表機構。

但去年新任的立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene），近日接受波羅的海通訊社（BNS）獨家專訪時表示，此舉就像是「衝到火車前面，結果輸了。」（jumped in front of the train and lost）。

她解釋，其他歐洲國家考量到與中國的關係，大多以「台北代表處」為名設立，就在他們以為主動採取某些行動後會被讚許時，卻被現實狠狠教訓了一頓。魯吉尼涅認為，歐洲應該要統一立場，才是處理中國關係的最佳策略，她表示，建立關係與制定計畫應該要以本國利益為首要考慮因素。

立陶宛力拼與中國關係正常化

BNS報導稱，立陶宛過去幾年一直致力於修復和中國之間的關係，但都沒有實質進展，而兩國關係僵化導火線就是設立「台灣代表處」一事。

波羅的海地區龍頭英文媒體《波海時報》（The Baltic Times）報導則表示，從去年5月中旬開始，就沒有任何中國的正式外交官或其他領事人員在立陶宛工作。去年6月，時任總理帕盧卡斯（Gintautas Paluckas）也向中國提交恢復兩國關係的提案，但至今尚未收到任何回應。

魯吉尼涅表示，要讓歷史回到正軌要經歷複雜的過程，若在技術層面逐步協調某些要素，就能看到關係正常化的實際可能性，但她也強調，這不代表就會立即擁抱彼此。目前雙方的溝通仍在進行中，但她補充，為了實現關係正常化，立陶宛必須與歐盟和美國步調一致。

立陶宛總理魯吉尼涅認為，歐洲應該統一立場，才是處理中國關係的最佳策略。（圖／翻攝自X平台 @帳號）

與中國合作但不應過於緊密

魯吉尼涅坦言，平衡各方關係以及重建被摧毀的關係非常困難，但她表示，立陶宛與中國的關係正在走向不敵對，至少有建立正常的技術及商業關係，但立陶宛也已意識到，與中國過度密切合作存在風險。

魯吉尼涅日前接受新聞廣播電台Ziniu Radijas的採訪時表示，就像白俄羅斯一樣，中國政府正助長俄羅斯在烏克蘭的行動，過度依賴中國已經一再地給歐洲帶來麻煩。

