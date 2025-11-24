設子公司資本額李四川說要8億 輝達副總裁：什麼！這麼小的錢

台北市副市長李四川。本報資料照片

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽已簽解約協議書、土地也已還北市府。接下來市府與輝達簽專案地上權案，副市長李四川今天透露，北市府希望輝達在台設子公司，輝達副總裁Scott Ekman曾問李資本額要多少？李回預估台幣8億元，當時副總裁Ekman反應很好玩，第一反應竟是「什麼！small money這麼小的錢。」

李四川今天也透露，北市府與新壽簽了解約協議書後，他也有打電話給新壽董事長魏寶生說「謝謝」，也向台新新光金控董事長吳東亮感謝，李說，與新壽合意解約，對新壽來說，儘管不是滿意，但還是可以接受。

廣告 廣告

李四川今中午接受媒體人尚毅夫專訪，對於北市府接下來與輝達專案設定地上權案簽約，李說，北市府今天與新壽完成塗銷地上權、土地還北市府後，市府就可以與輝達簽約，不過簽約地上權輝達必須要先送「投資計畫書」讓市府審查，審查完才能簽約，輝達稱最起碼要有兩個月的工作天，所以北市府預計農曆年前，就可以與輝達簽約。

李四川說，由於黃仁勳每年農曆年過年前，都會來台灣參加尾牙，原則上就看看黃仁勳會不會來，如果會就在台灣由黃仁勳親自簽約，沒有就是由副總裁代表。這個月輝達副總裁來跟市長蔣萬安會面，就親自送來意向書，表明輝達一定會用這一塊地。

目前輝達總部落腳進度，李四川說，目前輝達的建物外殼已在美國設計好，不過內部會有點不一樣，所以現在輝達在找國內的建築師，投資計畫書送來後，就會送設計圖。另外，北市府還要進行T17T18中間道路的都市計畫變更，初步看起來，市府可能會移出三分之一土地當道路、三分之二給輝達當基地，就可符合輝達在美國所設計的建物。

李說，北市府拚5月底、6月初黃仁勳到台北參加電腦展，原則上看輝達落腳北士科看這時間能不能開工。至於輝達在台北市成立子公司，李說，輝達沒有「投資上限」，李說，輝達副總裁Scott Ekman曾問北市府要求成立子公司，資本額要多少？李回預估台幣8億元，當時副總裁的反應很好玩，對方第一反應竟是「什麼！small money這麼小的錢。」

【看原文連結】

更多udn報導

郵局今起臨櫃領普發一萬 必備證件非身分證

夜市1類攤販1晚獲利5萬 網曝：鄰擁5棟房

貓咪進門前原地跳舞龍舞獅 網發現亮點心疼

男租9坪套房、日花200元 卻養了百萬奢侈品