設定中國電動車最低價格 歐中重啟談判

中國商務部今天(11日)表示，與歐盟就中國製造電動車設定最低價格的談判已重啟，談判將持續到下週。與此同時，北京敦促歐盟，不要單獨與中國車商進行談判。

在此之前，歐盟執委會(European Commission)針對中國電動車製造商是否受益於北京不公平的國家補貼，導致歐洲供應過剩開啟調查。歐盟27個成員國已在去年10月批准，對中國製電動車徵收高達45.3%的關稅。

歐盟是中國汽車製造商的重要市場。中國堅稱，其製造商比歐洲車廠更具競爭力。北京並一直敦促布魯塞爾，接受最低價格方案而非加徵關稅。分析師表示，由於價格戰和通貨緊縮，中國汽車製造商在國內的利潤空間正在縮小。

廣告 廣告

中國商務部發言人何亞東在記者會上表示：「中方歡迎歐盟重申重啟價格承諾談判的立場，也肯定歐方回到以對話化解分歧的路線。」他並表示，雙方已於近日重啟談判，並將持續到下週，但未透露更多細節。

歐盟執委會先前曾表示，設定單一最低價格並不足以抵銷不公平補貼造成的損害。