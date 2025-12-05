高雄市府衛生局局長黃志中（中）、副局長潘炤穎（左）、檢驗科科長林學慶（右）。（圖／高雄市府衛生局）





高雄市府衛生局日前宣布，在全聯福利中心路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排」產品，於11月26日檢出「不得檢出」動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，而該產品是由雲林縣口湖漁類生產合作社提供。消息一出引起消費者恐慌，並掀起退貨潮，口湖漁類生產合作社亦成眾矢之的。但相關事件昨（4）日卻出現大逆轉，高雄市衛生局坦承經內部調查後，發現檢驗科內部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改放大10倍，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，實際上被檢測的「台灣鯛魚排」，正確結果應為「未檢出」恩氟喹啉羧酸。衛生局已主動移送檢調，釐清此檢驗結果究竟是操作人員為故意或過失。高雄市府今（5）日進一步表示，針對業務相關人員究責亦已完成。市府發言人項賓和轉述，衛生局長黃志中因督導不周已自請處分，市長已對局長提出嚴厲告誡，並要求局長應全面檢討錯誤，將流程改善完畢，不准再犯。

廣告 廣告

高雄市府表示，衛生局業務相關違失人員包括副局長潘炤穎、主任秘書、檢驗科科長及股長分別予以記過一次至二次不等之處分；已離職陳姓臨時人員及簡姓研究助理，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。

衛生局表示，針對相關人員行政責任，今（5）日即依違失人員身分屬性分別召開公務人員考績會、職工考核委員會追究其行政責任，涉案陳姓臨時人員亦到會說明。除局長已向市長自請處分，另經會議決議以潘副局長、廖主任秘書、檢驗科林科長及陳股長等4人，因督導不周致生不良後果，依「高雄市政府及所屬機關學校公務人員獎懲案件處理要點」規定，分別記過一次至二次不等；離職之陳姓臨時人員及簡姓研究助理因執行業務嚴重疏忽，貽誤公務，情節嚴重，依「高雄市政府衛生局勞工工作規則規定」，分別予以記過二次至記一大過不等之行政懲處。

高市府今再次向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者致歉，衛生局並已派員當面向業者致歉及做後續處理，應負之責絕不迴避。衛生局將記取本次教訓，加強落實檢驗標準管控及資訊透明，務使類似情事不再發生。

更多新聞推薦

● 設定檢驗條件錯誤釀全聯「台灣鯛魚排」下架風暴 高市府懲處衛生局失職人員